سرپرست سازمان فنی حرفه ای کشور :کازرون؛ قطب آموزش فنی حرفه ای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی جنوب کشور می شود .

کازرون؛ قطب آموزش فنی حرفه ای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی جنوب کشور

کازرون؛ قطب آموزش فنی حرفه ای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی جنوب کشور





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ سرپرست سازمان فنی حرفه ای در حاشیه بازدید از مرکز فنی حرفه ای کازرون، گفت: یکی از ویژگی هایی که مرکز فنی حرفه ای شهرستان کازرون را متمایز می کند، ظرفیت منطقه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در این منطقه است.

فاطمه منصوری گفت: سازمان فنی حرفه ای در سال ۹۹ تفاهم نامه ای با وزرات نفت منعقد کرد که به موجب ان دو کارگاه و یک ایستگاه فشار شکن در مرکز فنی حرفه ای کازرون تجهیز شد.

او ادامه داد: در تلاش هستیم با ارتقا تجهیزات و فراهم کردن شرایط مناسب تر مرکزی برای قطب اموزش های نفت و انرژی و گاز در این مرکز اماده کنیم.

سرپرست سازمان فنی حرفه ای کشور بیان کرد: مطالعات و بررسی ها نشان می دهد از حدود ۲۵۰ کار اموزی در این مرکز در حوزه انرژی،نفت و گاز مهارت کسب کردند، بعد از کسب مهارت نزدیک به هفتاد درصد کارجویان وارد بازار کار شدند .