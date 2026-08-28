​استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه تاریخی این استان در مسیر‌های پرتردد بین‌المللی مانند جاده ابریشم، بر ضرورت بازتعریف الگوی ذهنی توسعه، تقویت نقش بخش خصوصی و تسهیل قوانین برای جهش سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه اصفهان از گذشته تا به امروز یکی از کانون‌های اصلی و محور‌های مواصلاتی کشور و منطقه اوراسیا بوده است، گفت: اصفهان همواره در شبکه‌های ارتباطی و تجاری نقش‌آفرینی کرده و حضور فعال در بازار‌ها و مسیر‌های بین‌المللی بخشی از هویت تاریخی این منطقه است. امروز نیز باید از این ظرفیت درخشان برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

​وی با اشاره به تحولات ساختاری در مدیریت و حکمرانی کشور طی دهه‌های گذشته افزود: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، بخش عمده‌ای از بدنه مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور را نیرو‌های اصفهانی تشکیل می‌دادند و استان نقش مستقیمی در حاکمیت داشت، اما امروز الگوی ذهنی توسعه تغییر یافته و رویکرد اصلی، تمرکز بر توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد آلترناتیو‌های پایدار اقتصادی است.

​استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم رفع موانع ساختاری و اصلاح قوانین به نفع فعالان اقتصادی ادامه داد: دولت و بخش خصوصی باید در قالبی هم‌افزا عمل کنند و اگر بستر‌های قانونی اصلاح شود و محدودیت‌های غیرضروری کنار برود، الگو‌هایی نظیر تجربه‌های موفق سایر استان‌ها می‌تواند در کنار ظرفیت‌های بومی اصفهان، مسیر سرمایه‌گذاری را هموارتر کند.

​جمالی‌نژاد در پایان با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، گزارشی مختصر از اقدامات انجام‌شده برای برگزاری دومین رویداد بزرگ سرمایه‌گذاری استان ارائه کرد و بر آمادگی کامل اصفهان برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی تأکید کرد.