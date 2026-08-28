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استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه تاریخی این استان در مسیرهای پرتردد بینالمللی مانند جاده ابریشم، بر ضرورت بازتعریف الگوی ذهنی توسعه، تقویت نقش بخش خصوصی و تسهیل قوانین برای جهش سرمایهگذاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالینژاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه اصفهان از گذشته تا به امروز یکی از کانونهای اصلی و محورهای مواصلاتی کشور و منطقه اوراسیا بوده است، گفت: اصفهان همواره در شبکههای ارتباطی و تجاری نقشآفرینی کرده و حضور فعال در بازارها و مسیرهای بینالمللی بخشی از هویت تاریخی این منطقه است. امروز نیز باید از این ظرفیت درخشان برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
وی با اشاره به تحولات ساختاری در مدیریت و حکمرانی کشور طی دهههای گذشته افزود: در دهههای ۶۰ و ۷۰، بخش عمدهای از بدنه مدیریتی و تصمیمگیری کشور را نیروهای اصفهانی تشکیل میدادند و استان نقش مستقیمی در حاکمیت داشت، اما امروز الگوی ذهنی توسعه تغییر یافته و رویکرد اصلی، تمرکز بر توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد آلترناتیوهای پایدار اقتصادی است.
استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم رفع موانع ساختاری و اصلاح قوانین به نفع فعالان اقتصادی ادامه داد: دولت و بخش خصوصی باید در قالبی همافزا عمل کنند و اگر بسترهای قانونی اصلاح شود و محدودیتهای غیرضروری کنار برود، الگوهایی نظیر تجربههای موفق سایر استانها میتواند در کنار ظرفیتهای بومی اصفهان، مسیر سرمایهگذاری را هموارتر کند.
جمالینژاد در پایان با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته، گزارشی مختصر از اقدامات انجامشده برای برگزاری دومین رویداد بزرگ سرمایهگذاری استان ارائه کرد و بر آمادگی کامل اصفهان برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی تأکید کرد.