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در همایش بینالمللی «نسل جدید در پرتو سیره نبوی» در پاکستان بر لزوم الهام گرفتن از رویکرد نبوی در مواجهه با چالشهای فکری، اخلاقی و اجتماعی پیش روی جوانان در عصر حاضر تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) مرکز همایشهای جناح در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، شاهد برگزاری کنفرانس بینالمللی با عنوان «حفاظت، سازندگی و نقش نسل جدید در پرتو سیره نبوی (ص)» بود که به همت وزارت امور مذهبی و هماهنگی بین ادیان در دولت پاکستان برگزار شد.
محورهای این همایش بر جنبههای مختلف سیره پیامبر، بهویژه اهمیت آموزش فکری، اخلاقی و اجتماعی برای نسل جدید، شخصیتسازی و تقویت ارتباط جوانان با ارزشها و اصول اسلامی متمرکز بود.
این همایش شاهد مشارکت گسترده علما و شیوخ ارشد از مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی در سراسر پاکستان، به همراه تعدادی از شخصیتهای مذهبی، علمی و اجتماعی و نمایندگانی از بخشهای مختلف کشور بود.
در این همایش سخنرانان تأکید کردند که سیره پیامبر اکرم (ص) منبع کاملی برای تربیت و اصلاح اخلاقی نسل جدید و ساختن جامعهای با ویژگی امنیت، ثبات و عدالت است و بر لزوم الهام گرفتن از رویکرد نبوی در مواجهه با چالشهای فکری، اخلاقی و اجتماعی پیش روی جوانان در عصر حاضر تأکید کردند.
مولانا محمد عبدالخبیر آزاد، رئیس کمیته مرکزی رؤیت هلال در پاکستان و خطیب مسجد پادشاهی در لاهور، نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد و در آن بر اهمیت تربیت جوانان با توجه به سیره نبوی، تقویت وحدت ملت، هماهنگی بین ادیان و گسترش ارزشهای صلح و تسامح در جامعه پرداخت.
در این مراسم تعدادی از وزیران و مقامات دولتی به همراه تعداد زیادی از سفیران، علما، شیوخ و شخصیتهای اجتماعی و همچنین گروهی منتخب از مهمانان حضور داشتند.
شرکتکنندگان با اشاره به اینکه نسل جدید در حال حاضر با چالشهای فکری، اخلاقی و اجتماعی متعددی روبهرو است، تأکید کردند که مقابله با این چالشها مستلزم بازگشت به آموزههای زندگی شریف پیامبر و تبدیل آنها به یک راهنمای عملی برای زندگی است. آنها تأیید کردند که سیره پیامبر (ص) الگوی کاملی از عدالت، رحمت، عشق، مدارا، برادری و اخلاق نیکو است.
این کنفرانس همچنین بر اهمیت تشدید تلاشها برای ارتقای آموزش اخلاقی و فکری نسل جدید و ایجاد آگاهی در آنها نسبت به مسئولیتهای اجتماعی و ملیشان، از طریق همکاری علما، مؤسسات آموزشی، خانوادهها، نهادهای مذهبی و اجتماعی و سازمانهای دولتی تأکید کرد.
در این کنفرانس تأکید شد که سیره پیامبر (ص) صرفاً یک گزارش تاریخی از زندگی ایشان نیست، بلکه رویکردی یکپارچه و عملی برای ساختن فرد، خانواده و جامعه و ترویج ارزشهای اخلاقی و اجتماعی در زندگی معاصر ارائه میدهد.
این کنفرانس با تأکید بر لزوم تقویت حضور سیره نبوی در زندگی نسلهای جدید و بهرهمندی از رهنمودهای پیامبر (ص) در ساختن نسلی آگاه و زیبنده به اخلاق و مسئولیتپذیری به گونهای که در ایجاد جامعهای با ویژگی صلح، وحدت، همزیستی و ثبات نقش داشته باشد، به پایان رسید.