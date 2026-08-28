مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان از افتتاح و بهره‌برداری طرح‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در مناطق شهری و روستایی استان با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان (۲.۱۴ همت) همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه نظری بیان کرد: در راستای توسعه عدالت ارتباطی و ارتقای زیرساخت‌های ICT در استان، طرح‌های متعددی در ۲ بخش شهری و روستایی همزمان با هفته دولت، آماده بهره برداری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه روستایی افزود: یکی از تکالیف مهم قانونی بر اساس ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم توسعه، اتصال روستا‌های بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات است در همین راستا، از ابتدای دولت تاکنون ۲۲۴ روستای استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند که از این تعداد، ۵۵ روستا طی ماه‌های اخیر با اعتباری بالغ بر ۷۱۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی به این شبکه پیوسته و از پوشش صوت و دیتای پرسرعت و مطلوب بهره‌مند شدند.

شه نظری با بیان اینکه شرایط جغرافیایی و توپولوژی کوهستانی برخی مناطق استان چالش‌هایی را در اجرای طرح‌ها ایجاد می‌کند تاکید کرد: با تلاش مجموعه ارتباطات استان، روند اتصال تمامی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار تا پوشش کامل با جدیت ادامه دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان در تشریح دیگر طرح‌ها گفت: در حوزه خدمات پست‌بانک سه باجه روستایی در شهرستان‌های خرمشهر، باوی و دزفول با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال راه‌اندازی و آماده افتتاح است.

وی ادامه داد: در بخش شهری نیز طرح‌های مخابراتی شامل توسعه شبکه فیبر نوری، ارتقای سیستم‌های انتقال و سوئیچ، توسعه دیتا، پاور و تاسیسات زیرساختی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان (۱.۴۲ همت) آماده بهره‌برداری است که در مجموع حجم سرمایه‌گذاری طرح‌های هفته دولت در استان را به بیش از ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان می‌رساند.

شه نظری به اجرای طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها اشاره کرد و گفت: به منظور ایجاد رقابت سالم و تسریع در اجرا، تقسیم کار متوازنی میان اپراتور‌های متعهد و دارای صلاحیت در سراسر استان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات عمرانی و اتصال فیبر نوری در چندین شهرستان از جمله خرمشهر، آبادان، دزفول، ویس، شوش و هفتکل به پایان رسیده و برخی شهر‌ها نیز دارای مشترک فعال هستند، تلاش داریم طبق برنامه هفتم توسعه، سرویس اینترنت ثابت باکیفیت و پرسرعت را بر بستر فیبر نوری در اختیار تمام هم‌استانی‌های عزیز قرار دهیم.