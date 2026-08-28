به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۶۴۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر از مرز‌های آذربایجان‌غربی کشف و ضبط شده است.

سردار سرتیپ دوم مرتضی احمدی در نشست خبری با خبرنگاران، فعالان عرصه قلم و اطلاع رسانی را مبارزین و سربازان میدان حقیقت جویی و حقیقت گویی عنوان کرد و افزود: مردم و مسئولان قدردان زحمات خبرنگاران هستند.

او با تاکید بر این که خبرنگاران نقش مهمی در بصیرت دهی و آگاهی بخشی در جامعه دارند خاطرنشان کرد: در زمان جنگ تحمیلی دوم و سوم خبرنگاران انعکاس دهنده رشادت‌های نیرو‌های مسلح و مردم بودند.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی تاکید کرد: کشف ۱۷۴ قبضه سلاح جنگی، ۷۸ قبضه سلاح شکاری، ۴ هزار و ۴۱۶ فشنگ مهمات جنگی، ۱۶۴ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۶ هزار و ۵۰۷ راس دام سبک و سنگین، ۳۴۰ هزار دلار قاچاق، ۹۵ کیلوگرم نقره، ۲ و نیم کیلو طلا و ۱۱۲ هزار قلم انواع دارو‌های از جمله اقدامات مرزبانی آذربایجان غربی در شش ماهه نخست امسال است.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌غربی نیز در این نشست جامعه خبری استان را یک خانواده بزرگ عنوان کرد و گفت: مرزبانی در عرصه سخت حافظ کیان ایران اسلامی است، اما در عین حال نگاه ویژه‌ای در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای نیز دارد که قابل تقدیر است.

ناصر حجازی فر از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی عزیزان مرزبانی در ایجاد انسداد مرزی در مرز‌های آذربایجان غربی برای جلوگیری از قاچاق و نفوذ عوامل بیگانه قدردانی کرد.