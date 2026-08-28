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معاون وزیر کشور در سفر به اصفهان بر ضرورت راهاندازی «آزمایشگاه حکمرانی» تأکید کرد و گفت: در مدلهای پیشرو، ابتدا «قوانین خاکستری» ابلاغ میشود تا به حکمرانان محلی اجازه اجرای آزمایشی و دریافت بازخورد داده شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با اشاره به چالشهای پیشروی اقتصاد کشور، تأکید کرد که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی، نه کمبود زیرساختهای سختافزاری، بلکه نبود انعطافپذیری در قوانین و مقررات است.
مهدی دوستی با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره محدودیتهای انرژی و قطعی برق واحدهای تولیدی گفت: « مشکل ما در اکوسیستم اقتصادی، سختافزار نیست، بلکه بسترهای نرمافزاری و مقرراتی است.»
وی افزود: امروز محدودیتهای انرژی به عامل بازدارنده تولید تبدیل شده و باید بستری فراهم شود تا آزادسازی تجاری و جذب سرمایهگذاری با مدلهای نوآورانه محقق گردد.
معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به الگوهای موفق جهانی، از جمله تجربه چین در ایجاد فضاهای آزمایشی برای قوانین اقتصادی، بر ضرورت راهاندازی «آزمایشگاه حکمرانی» در کشور تأکید کرد و گفت: در مدلهای پیشرو، ابتدا «قوانین خاکستری» ابلاغ میشود تا به حکمرانان محلی اجازه اجرای آزمایشی و دریافت بازخورد داده شود.
دوستی هشدار داد: «اگر اصلاحات را به صورت تدریجی و آزمایشی پیش نبریم، ناچار به سمت شوکدرمانیهای آسیبزا خواهیم رفت.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ساختار فعلی مناطق آزاد در کشور گفت: «ما مناطق آزاد را به کانون واردات تبدیل کردیم و الگوی توسعه را وارداتمحور قرار دادیم؛ مناطقی مانند کیش و قشم با همین نگاه شکل گرفتند، در حالی که مسیر توسعه تولیدمحور از راه دیگری میگذرد.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور خاطرنشان کرد: تاکنون آزمونوخطاهای متعددی روی فعالان بخش خصوصی صورت گرفته است؛ اکنون وقت آن است که حاکمیت و دولت نیز با ایجاد انعطاف در قوانین و مقررات خود، بستر آزمایشی جدیدی را برای تسهیلگری اقتصادی فراهم کنند.
وی تأکید کرد: «انعطافپذیری در قوانین، گامی حیاتی برای توسعه و اتفاقی مثبت برای آینده اقتصادی کل کشور خواهد بود.»