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معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، تهیه سند ملی توسعه روستایی و مناطق کم برخوردار را یکی از مهمترین اقدامات این معاونت در دو سال اخیر خواند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هفته دولت، عبدالکریم حسین زاده به تشریح برخی از مهمترین اقدامات معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری پرداخت و با اشاره به تنوع اقوام، مذاهب و فرهنگها در ایران، بر ضرورت تقویت همدلی و اتحاد ملی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه وقتی ما با هم هستیم قدرتمند هستیم، اظهار داشت: هیچکس به تنهایی قدرتمند نیست، اما وقتی کنار هم قرار میگیریم، قدرت عظیم ملی شکل میگیرد و با کنار هم ایستادن کرد، لر، ترک، بلوچ، ترکمن، شیعه، سنی، ارمنی و همه اقشار بهعنوان یک ملت، ایرانمان زیبا و قدرتمند میشود.
حسینزاده تنوع قومی و فرهنگی را واقعیت ذاتی ایران خواند و افزود: این سرزمین از ابتدای شکلگیری خود این تنوع را داشته و هزاران سال با همین ویژگی با اقتدار و به زیبایی نقش خود در شکل گیری و تعالی تمدن بشری را ایفا کرده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح برخی از اقدامات در دو سال اخیر پرداخت و گفت: ما با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح طرح «سرباز توانمندساز» را اجرا کردیم تا سربازان بر اساس مسئله هر منطقه در همانجا خدمت کنند و اگر در منطقهای با مشکل جاماندگی از تحصیل مواجهیم، ظرفیت آموزشی به آنجا برود، اگر آسیب اجتماعی وجود دارد، مددکار اجتماعی اعزام شود و اگر منطقه به توسعه اقتصادی نیاز دارد، نیروهای متخصص حوزه اقتصادی در همان منطقه به کار گرفته شوند.
وی افزود: آمایش سرزمینی ۳۱ استان را انجام دادهایم و برای هر استان، مسائل و رستههای اولویتدار روستاها و مناطق کمبرخوردار را مشخص کردهایم تا اعتبارات خودمان و سایر دستگاهها در همان رستهها هزینه شود.
حسینزاده گفت: دو سند ملی توسعه روستایی و مناطق کمبرخوردار نیز تهیه کردهایم و سه سکوی ملی برای رصد و نظارت بر محرومیتزدایی در سراسر کشور ایجاد شده است تا بتوانیم بهصورت لحظهای میزان اثرگذاری اعتبارات و بودجههای دولت در حوزه محرومیتزدایی را رصد کنیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه همه فرزندان ایران باید به آموزش و امکانات آموزشی بطور عادلانه دسترسی داشته باشند، نصریح کرد: این موضوع از دغدغههای اصلی این معاونت است و با جدیت پیگیری میشود.