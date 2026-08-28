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رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: سه پایگاه سلامت با مجموع اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت افتتاح و عملیات اجرای خوابگاه ۵۰۰ نفری این دانشگاه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خسروپناه بیان کرد: پایگاه سلامت حاج مصطفی رشیدیان با ۲۰۰ متر زیربنای و یک هزار و ۱۶۲ متر مساحت با اعتبار ۵۴ میلیارد ریال از جمله طرحهایی است که امروز به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: پایگاه سلامت حاج عبدالرضا سیاف با ۲۰۰ مترزیربنا و ۳۰۸ متر مساحت با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال و پایگاه سلامت حاج محمدعلی ناجی با زیربنای ۲۶۶ مترمربع و ۳۷۹ متر مساحت با اعتبار ۶۱ میلیارد ریال، از دیگر طرحهایی است که از محل منابع این دانشگاه و مجمع خیرین سلامت دزفول تکمیل و به بهره برداری رسید.
رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول افزود: عملیات اجرایی احداث خوابگاه ۵۰۰ نفری دانشجویی خواهران با ۱۰ هزارمترمربع زیربنا در پردیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول آغاز شد.
دانشگاه علوم پزشکی دزفول علاوه بر جمعیت ۵۰۰ هزار نفری این شهرستان، به بیماران شهرها و استانهای اطراف نیز خدمات بهداشتی و درمانی ارائه میکند.
مجمع خیرین سلامت یکی از انجمنهای مردمی است که در سال ۱۳۸۸ با موافقت رهبر معظم انقلاب در کشور ایجاد شد؛ این مجمع به عنوان بازوی مردمی وزارت بهداشت و درمان و رابط بین خیران و دانشگاههای علوم پزشکی در کل کشور است.
مجمع خیرین سلامت دزفول با آغاز به کار دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان از تیرماه ۱۳۹۰ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و در این مدت به یکی از مجمعهای ممتاز کشور تبدیل شده است.