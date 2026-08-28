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جایزه ۳ میلیارد ریالی به گزارشهای مردمی درباره فعالیت دستگاههای استخراج رمز ارز پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران اعلام کرد: برای گزارشهای منجر به کشف، تا سقف ۳ میلیارد ریال پاداش نقدی پرداخت میشود.
حسینی با بیان اینکه ۶۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در یک هفته در مازندران کشف شد گفت: در ادامه اقدامات شرکت توزیع نیروی برق مازندران برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و صیانت از شبکه برق، ۶۱ دستگاه ماینر غیرمجاز با مجموع توان مصرفی حدود ۲۰۰ کیلووات در یک هفته در شهرهای ساری، بابل، میاندورود، امیرکلا، بابلسر و جویبار شناسایی و کشف شد.
وی افزود: این میزان توان مصرفی، معادل مصرف برق حدود ۱۰۰ واحد مسکونی است که بهصورت غیرمجاز از شبکه برداشت میشد و علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه، مصداق برداشت غیرقانونی و قاچاق برق محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران منطقه ساری گفت: این مراکز در اماکن مسکونی، واحدهای تجاری و یک مرکز دامپروری مستقر بودند و برق مورد استفاده آنها از طریق انشعابهای غیرمجاز و برداشت برق پیش از کنتور تأمین میشد.
به گفته حسینی، این کشفیات به همت نیروهای بازرسی مشترکین و حراست امورهای برق در شهرستانهای یادشده و با همکاری نهادهای امنیتی انتظامی انجام شد و دستگاههای استخراج رمزارز کشف و ضبط شدند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با تأکید بر تداوم شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، از شهروندان خواست موارد مشکوک استخراج رمزارز را از طریق شماره ۱۲۱ یا پیامک به ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند.