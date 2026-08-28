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دمای هوا در مازندران امروز روند کاهش خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران میگوید: در بیشتر مناطق استان امروز آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با کاهش نسبی دمای هوا و رگبار و رعد وبرق پراکنده خواهیم داشت.
فرجی با بیان اینکه فقط در مناطق کوهستانی مانند رینه، دلیر و بلده آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود افزود: از اواخر وقت امروز، همراه با کاهش ناپایداری ها، از ضخامت ابرها نیز کاسته میشود و فردا شنبه، آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی با افزایش ابر خواهد بود.
او گفت: یکشنبه، شرایط برای رگبار و رعد وبرق پراکنده در دامنهها و مناطق جلکگهای استان فراهم است و عصر دوشنبه با افزایش ناپایداری ها، گاهی وزش شدید باد، رگبار ور عد و برق خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی مازندران پیش بینی کرد: سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده نیز آسمان مازندران بیشتر ابری همراه با کاهش دما و به تناوب، رگبار باران در استان داریم.
به گفته فرجی دریا هم امروز و فردا مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.
همچنین اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنکترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ درجه سانتیگراد بود که دشت ناز با ۳۵ درجه سانتیگراد و بلده با ۱۱ درجه سانتیگارد بالای صفر، به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق مازندران بودند.