فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: ۹۳ تبعه افغانستانی متجاوز به مرز و ۳ قاچاقچی انسان ایرانی در مرز‌های مشترک ایران و افغانستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: ۳ قاچاقچی انسان با تابعیت ایرانی که قصد انتقال ۹۳ متجاوز مرزی افغانستانی به داخل کشور را داشتند، شناسایی و دستگیر شدند. همچنین در این عملیات، ۳ دستگاه خودروی سواری و ۴ دستگاه موتورسیکلت توقیف شد و تمامی متهمان به همراه متجاوزان مرزی به مراجع رسیدگی قانونی تحویل داده شدند.

سردار شجاع با اشاره به اینکه این فعالیت‌های غیرقانونی در عقبه مرز در حال وقوع بوده، افزود: با ورود به موقع و عملیات ضربتی مرزبانان هنگ مرزی تایباد، این باند قاچاق متلاشی شد.

او با تأکید بر نقش مردم در برقراری امنیت ملی گفت هر تبعه خارجی برای ورود به ایران باید از مسیر‌های رسمی و مجاز اقدام کند. همچنین از مردم و مرزنشینان درخواست می‌شود تا هرگونه فعالیت قاچاقچیان و اخلال‌گران در امنیت را سریعاً به نیرو‌های مرزبانی اطلاع دهند.

ایران و افغانستان دارای ۹۴۵ کیلومتر مرز مشترک هستند که ۳۰۰ کیلومتر از این مسیر در استان خراسان رضوی واقع شده است. این محدوده تحت حفاظت هنگ مرزی تایباد قرار دارد و شامل شهرستان‌های صالح‌آباد، تربت‌جام، تایباد و خواف می‌شود.