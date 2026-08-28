برگزاری مسابقه کتابخوانی نوروزانه در تبریز
مسابقه بزرگ کتابخوانی نوروزانه با محوریت پیامهای نوروزی رهبر شهید انقلاب اسلامی و با مشارکت اداره کل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی و شهرداری کلانشهر تبریز برگزار میشود.
کتاب نوروزانه مجموعه پیامهای نوروزی رهبر شهید انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۴ است که در ۲۷۸ صفحه منتشر شده و مجموعهای از پیامهای نوروزی قائد شهید امت اسلامی طی بیش از سه دهه را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
این مسابقه با مشارکت اداره کل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی و شهرداری کلانشهر تبریز برگزار میشود و برای برگزیدگان آن ۲۰ جایزه ۵۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شده است.
علاقمندان برای مطالعه کتاب و شرکت در مسابقه میتوانند تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به پایگاه http://www.ketabkhoon.ir در مسابقه شرکت نمایند.