مسابقه بزرگ کتابخوانی نوروزانه با محوریت پیام‌های نوروزی رهبر شهید انقلاب اسلامی و با مشارکت اداره‌ کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی و شهرداری کلانشهر تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مسابقه بزرگ کتابخوانی نوروزانه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و با محوریت کتاب نوروزانه برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند با مطالعه این اثر در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.

کتاب نوروزانه مجموعه پیام‌های نوروزی رهبر شهید انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۴ است که در ۲۷۸ صفحه منتشر شده و مجموعه‌ای از پیام‌های نوروزی قائد شهید امت اسلامی طی بیش از سه دهه را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

این مسابقه با مشارکت اداره‌ کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی و شهرداری کلانشهر تبریز برگزار می‌شود و برای برگزیدگان آن ۲۰ جایزه ۵۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شده است.

علاقمندان برای مطالعه کتاب و شرکت در مسابقه می‌توانند تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به پایگاه http://www.ketabkhoon.ir در مسابقه شرکت نمایند.