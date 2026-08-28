پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به آمریکاییها نوشت: همه مسیرها را میروید و امتحان میکنید، اما خودتان هم میدانید تنها مسیر، تسلیم مقابل اراده ملت مقتدر ایران و پذیرش همه شروط ایران و اجرایی کردن همه تعهداتتان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به مقامات آمریکا، نوشت:
همه مسیرها را میروید و امتحان میکنید اما خودتان هم میدانید تنها مسیر، تسلیم مقابل اراده ملت مقتدر ایران و پذیرش همه شروط ایران و اجرایی کردن همه تعهداتتان است.