به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلی‌نژاد اظهار کرد: پویش خوزستان پاکیزه یک طرح آموزشی و اجرایی با هدف ارتقای آموزش‌های زیست‌محیطی در زمینه مدیریت پسماند و همچنین پاکسازی شهر‌ها و روستا‌های استان است که با مشارکت مردم و همکاری شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی اجرا می‌شود.

وی افزود: این پویش از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون ۶ مرحله از آن با مشارکت مطلوب شهروندان در نقاط مختلف استان اجرا شده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این طرح هر سال در ۲ مرحله در شهریورماه و اسفندماه، برگزار خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به اجرای مرحله هفتم این پویش گفت: مرحله جدید پویش خوزستان پاکیزه در اواخر شهریورماه و در آستانه آغاز سال تحصیلی و استقبال از ماه مهر، در شهرها، روستا‌ها و مراکز آموزشی سراسر استان اجرا خواهد شد.

قلی‌نژاد ادامه داد: در این مرحله، با همکاری شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی، پاکسازی کانون‌های انباشت پسماند، ورودی شهر‌ها و روستا‌ها و همچنین برخی مراکز آموزشی در دستور کار قرار دارد.

وی بر ضرورت مشارکت و همراهی شهروندان در اجرای این پویش تاکید کرد و گفت: استمرار پاکیزگی محیط و کاهش تولید و رهاسازی پسماند، نیازمند مشارکت عمومی و همراهی همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول است و امیدواریم مرحله هفتم پویش خوزستان پاکیزه نیز با استقبال گسترده مردم در سراسر استان همراه شود.

طرح خوزستان ‍پاک از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه در تمام شهر‌ها و روستا‌های خوزستان اجرا می‌شود.