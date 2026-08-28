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وزیر بهداشت گفت: در برنامه پزشک خانواده هر فرد ساکن روستا و هر فرد نیازمند در مناطق دوردست، در یک مسیر مشخص از مرکز بهداشتی در سطح یک تا مراکز سطح دو و سه، شامل بیمارستانها و مراکز بستری، راهنمایی، برنامهریزی و ارجاع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه جلسه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان و در جمع خبرنگاران، درباره برنامههای وزارت بهداشت برای کاهش فاصله میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار در حوزه سلامت، اظهار کرد: برنامه کشوری ما پزشکی خانواده و نظام ارجاع است و این برنامه، راهکار نهایی برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت محسوب میشود.
وی افزود: در این برنامه، هر فرد ساکن روستا و هر فرد نیازمند در مناطق دوردست، در یک مسیر مشخص از مرکز بهداشتی در سطح یک تا مراکز سطح دو و سه، شامل بیمارستانها و مراکز بستری، راهنمایی، برنامهریزی و ارجاع میشود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در حال گسترش است، گفت: تاکنون این طرح را در ۶۴ شهر کشور اجرا کردهایم و در استان سیستان و بلوچستان نیز دو شبکه درگیر اجرای این برنامه هستند تا بتوانیم سازماندهی لازم را انجام دهیم و نظام مشخصی برای ارائه خدمات به بیماران محروم داشته باشیم.
دکتر ظفرقندی، تأمین تجهیزات و توسعه مراکز و زیرساختهای بهداشتی را از دیگر برنامههای وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: با کمک استاندار پیگیر هستیم که خانههای بهداشت را طی دو تا سه سال آینده در سراسر استان تکمیل کنیم.
وی ادامه داد: همچنین ۵۰ آمبولانس به شبکه و ناوگان اورژانس استان اضافه میکنیم تا بخشی از نقایص موجود در این حوزه برطرف شود.
وزیر بهداشت درباره ماندگاری پزشکان در مناطق محروم نیز اظهار کرد: بخش مهمی از این موضوع، فراهم کردن امکانات معیشتی مناسب برای پزشکانی است که در مناطق محروم خدمت میکنند.