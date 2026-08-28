وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس خبر داد:با «همنوا» راه برای اشتغال سریعتر جوانان مهیا می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از مرکز فنی حرفه‌ای شهرستان کازرون گفت: در دو سال فعالیت دولت چهاردهم تلاش‌های زیادی برای کمک به اموزش‌های فنی حرفه‌ای شده است.

دکتر میدری افزود: برای مراکز فنی حرفه‌ای کشور سه طرح مهم طراحی شده و به زودی در سراسر کشور به طور کامل اجرایی می‌شود .

او ادامه داد: مهمترین طرح، طرح همنوا است، طرحی که می‌تواند فضایی را برای بروز استعداد‌ها و خلاقیت دانش اموزان ایجاد کند .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد؛ در طرح همنوا، دانش اموزان هنرستانی می‌توانند در مراکز فنی حرفه‌ای به صورت رایگان مهارت‌های مورد علاقه خود را فرا بگیرند .

این مقام مسئول ادامه داد: با اجرای طرح «همنوا»، زیرساخت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در اختیار دانش‌آموزان هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها و همچنین مناطق محروم و شهرستان‌هایی قرار می‌گیرد که دچار کمبود امکانات هستند.

دکتر میدری اضافه کرد: طراحی این برنامه ضمن ایجاد همکاری موثر میان هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای برای مهارت آموزی پیشرفته، زمینه نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های آموزشی برای گسترش عدالت آموزشی را فراهم می کند .

وزیر کار تصریح کرد: صدور گواهینامه‌های معتبر برای دانش آموزان و مهارت آموزان و تقویت ارتباط آموزش با بازارکار و تربیت نیروی انسانی توانمند از جمله فواید این طرح خواهد بود .

او بیان کرد: این تفاهم نامه ببین سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور با اموزش و پرورش بسته شده است و امیدوار هستیم نتایج رضایت بخش به دنبال داشته باشد .

دکتر میدری گفت: طرح دیگری که در سازمان فنی حرفه‌ای در حال انجام است، این است که فرصت‌های سرمایه گذاری در اختیار فنی حرفه‌ای گذاشته شوند.

او با بیان اینکه، آموزش برخی از مهارت سود اور است، افزود: در صورتی که دولت زیر ساخت‌ها را در اختیار بخش اموزشی قرار دهد، این گونه مهارت‌ها می‌تواند در جامعه گسترش یابد و علاقه‌مندان و جوانان زیادی جذب رشته‌های مهارتی فنی حرفه‌ای شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: طرح دیگری که در دستور کار است، این است که پای انجمن‌های تخصصی به مراکز اموزش فنی و حرفه‌ای باز شود و این ارتباط شکل بگیرد.

او اضافه کرد: ارتباط بیشتر انجمن‌های تخصصی با مراکز فنی حرفه‌ای کشور می‌تواند ضمن عملی کردن دانش انجمن ها، توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد.