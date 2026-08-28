هرگونه توافق با عمان منوط به برداشتن محاصره دریایی است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور در برنامه نبرد هرمز شبکه خبر گفت: هرگونه توافق با عمان منوط به برداشته شدن محاصره دریایی است و در غیر این صورت تنگه مسدود میماند و اقدامات تهاجمی در هر نقطهای انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور در برنامه نبرد هرمز شبکه خبر گفت: هرگونه توافق با عمان منوط به برداشته شدن محاصره دریایی است و در غیر این صورت تنگه مسدود میماند و اقدامات تهاجمی در هر نقطهای انجام خواهد شد.
کوثری ادامه داد: آمریکا حتی در دریای عمان هم حضور ندارد، چه رسد به خلیج فارس؛ تمام منطقه در تیررس موشکها و پهپادهای ایران است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: پیامهای آمریکا از طریق قطر، عمان و پاکستان رسیده، اما ایران فقط پس از اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ وارد مرحله عملیاتی میشود.
به گفته کوثری: آمریکا پس از شکست در جنگ نظامی، به جنگ اقتصادی روی آورده است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران گفت: آمریکاییها و متحدانشان در جنگ نظامی و صحنه نبرد شکست خوردند و به همین دلیل تلاش میکنند از طریق فشار و جنگ اقتصادی، اهداف خود را دنبال کنند.
اسماعیل کوثری افزود: حتی برخی تحلیلگران سیاسی و نظامی در آمریکا پیش از آغاز جنگ، نسبت به پیامدهای درگیری نظامی با ایران هشدار داده بودند.
وی با اشاره به اظهارات «دیوید پاین»، افسر سابق ارتش آمریکا و کارشناس حوزه راهبرد، امنیت ملی و ژئوپلیتیک، گفت: برخی کارشناسان آمریکایی معتقدند ادعای ترامپ درباره نابودی توان هستهای ایران، با واقعیتهای موجود مطابقت ندارد و حمله نظامی به ایران نمیتواند به اهداف مورد ادعای آمریکا منجر شود.
کوثری با بیان اینکه دشمن تصور میکرد در مدت کوتاهی میتواند اهداف خود را محقق کند، اظهار داشت: آمریکاییها شناخت دقیقی از ملت ایران و توانمندی نیروهای مسلح کشورمان نداشتند و تصور میکردند با استفاده از برتری نظامی میتوانند ایران را وادار به تسلیم کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: شهادت فرماندهان و دانشمندان کشور، اگرچه خسارت بزرگی بود، اما حضور مردم در صحنه، محاسبات دشمن را برهم زد.
وی افزود: در شرایطی که در بسیاری از کشورها هنگام وقوع جنگ، مردم به مناطق امن پناه میبرند، ملت ایران با وجود تهدیدها و حملات، در صحنه حضور دارند و از کشور دفاع میکنند.
کوثری با اشاره به بازدید اخیر اعضای کمیسیون امنیت ملی از استان هرمزگان و جزایر این استان گفت: در این بازدید، حضور مردم در مناطق مختلف و همچنین آمادگی نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاه را از نزدیک مشاهده کردیم.
وی تأکید کرد: دشمن پس از شکست در عرصه نظامی، به این نتیجه رسیده است که از طریق فشار اقتصادی میتواند به اهداف خود برسد؛ اما جمهوری اسلامی ایران تجربه چند دهه مقابله با تحریمها و فشارهای اقتصادی را دارد.
ایران بیش از چهار دهه تجربه مقابله با تحریمها را دارد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سابقه تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا از سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست محاصره و فشار اقتصادی را علیه ایران دنبال کرده است، اما ملت ایران در طول این سالها توانسته است با وجود تحریمها مسیر پیشرفت را ادامه دهد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته در حوزههای مختلف از جمله سدسازی، پزشکی، صنایع دفاعی، ماهواره، موشک و پهپاد به توانمندیهای قابل توجهی دست یافته است.
کوثری با اشاره به شرایط اقتصادی آمریکا نیز گفت: ایالات متحده با بدهی سنگین مواجه است و در حالی که خود با مشکلات اقتصادی روبهروست، تلاش میکند با استفاده از تحریم و فشار اقتصادی، کشورهای دیگر را تحت فشار قرار دهد.
وی ادامه داد: ایران در دوران دفاع مقدس نیز با وجود محدودیتهای شدید اقتصادی و کاهش صادرات نفت، کشور را اداره کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ایران در اختیار دشمن قرار گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: امروز نیز ایران راههای مقابله با تحریم و فشار اقتصادی را میشناسد و ارتباطات گستردهای با کشورهای مختلف بهویژه کشورهای همسایه دارد.
کوثری گفت: ممکن است فشار اقتصادی در کوتاهمدت موجب افزایش هزینهها و قیمت برخی کالاها شود، اما تجربه نشان داده است که ملت ایران میتواند این شرایط را پشت سر بگذارد.
وی در پایان با اشاره به رویکرد رئیسجمهور آمریکا اظهار داشت: ترامپ تصور میکند با فشار و اقدامات تهاجمی میتواند به پیروزی برسد، اما این محاسبات اشتباه است و همانگونه که ملت ایران در عرصه نظامی ایستادگی کرد، در برابر فشارهای اقتصادی نیز مقاومت خواهد کرد و این مسیر در نهایت به نفع ملت ایران تمام خواهد شد.