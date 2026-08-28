به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد احمدی در بازدید از پروژه واحد‌های نم‌زدایی و فشارافزایی آغاجاری ۲، روند اجرای پروژه و زیرساخت‌های زیست‌محیطی بخش‌های مختلف شامل تاسیسات فرآیندی، کمپرسورها، مخزن سپلیتور، فن‌کولرها، فلر اضطراری، ساختمان‌های کنترل، تاسیسات آتش‌نشانی، حوضچه‌های جمع‌آوری آب جداشده از گاز و سامانه‌های کنترل روان‌آب‌های سطحی را بررسی کرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه افزود: جمع‌آوری گاز‌های مشعل و انتقال آن به شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس می‌تواند نقش موثری در کاهش هدررفت منابع گازی و کاهش انتشار آلاینده‌های ناشی از فلرینگ داشته باشد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آغاجاری افزود: مدیریت مناسب سیالات و آب جداشده از گاز، جلوگیری از آلودگی خاک، کنترل نشتی، مدیریت پسماند، کنترل آلایندگی هوا و توسعه فضای سبز از جمله مواردی است که باید پیش از بهره‌برداری از پروزه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به در حال احداث بودن پروژه پس از تکمیل عملیات اجرایی و پیش از بهره‌برداری نهایی، بررسی مجدد وضعیت زیست‌محیطی و میزان اجرای الزامات مربوطه ضروری خواهد بود.