وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تسریع تغییرات اقلیمی و تشدید تبعات آن بر کشاورزی جهان، تصریح کرد: تنها راه و موثرترین راه مقابله با پیامد‌های منفی تغییرات اقلیمی ارتقاء بهره وری است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری با بیان اینکه تامین امنیت غذایی موضوعی پراهمیت برای همه جوامع و دولت هاست، موفقیت در رسیدن به آن را در گرو افزایش بهره وری خواند و گفت: در حوزه کشاورزی ما با یک سری محدودیت‌ها مثل تغییرات اقلیمی و افزایش دما مواجه هستیم که مهمترین پیامد‌های آن، کم آبی است در این زمینه فقط و فقط می‌توانیم با استفاده از دانش و فناوری و با ارتقا بهره وری با آن مقابله کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزایش بهره وری را یکی از مهمترین ماموریت‌های این وزارتخانه دانست و با اشاره به برنامه ریزی‌ها و اجرای طرح‌های مرتبط با تولید غذا طی سال‌های اخیر، تصریح کرد: بخش کشاورزی و تولید غذا از جمله عرصه‌هایی است که اکثر قریب به اتفاق بهره برداران و فعالان آن بخش خصوصی هستند و همه زنجیره‌های آن مستقیما به مردم مرتبط است، از این رو بدون حضور تشکل‌ها و ذی نفعان و مشارکت مردم، هیچ تصمیمی به درستی اتخاذ نمی‌شود و ما نیز در دولت چهاردهم معتقدیم که حتما باید تصمیماتمان با مشارکت تشکل‌ها و ذی نفعان باشد.

وی اضافه کرد: در این مدت سعی کرده‌ایم همین رویه را انجام دهیم و رویکرد‌های اخیر از جمله حمایت از تولید با همکاری و مشارکت صددرصدی بخش خصوصی صورت گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اگر بخواهیم امنیت غذایی داشته باشیم باید از تولید داخلی حمایت کنیم و خوشبختانه با اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم، هشتاد و پنج درصد نیاز کشور با تولید داخل و به صورت منظم فعالیت می‌کند و دیگر متاثر از اتفاقات خارجی نیست.

نوری تاکید کرد طرح‌های مردمی سازی هرچه بیشتر کشاورزی و روند تولید و عرضه مواد غذایی همچنان ادامه خواهد یافت.