همزمان با هفته دولت، دو طرح عمرانی به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد ریال در شهرستان پارسیان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار شهرستان پارسیان گفت: این طرح‌ها بتن‌ریزی کوچه‌ها و معابر روستای سُتلو به مساحت دو هزار و ۲۰۰ مترمربع و زمین چمن مصنوعی روستای شیو است.

احسان سالمی افزود: ساخت خانه بهداشت روستای شیو نیز با اعتباری بیش از ۸۰ میلیارد ریال و زیربنای ۲۵۰ مترمربع آغاز شد.

وی گفت: همچنین با حضور خانواده شهید مهندس نوح مهدوی، از شهدای خدمت در حوزه مخابرات، یکی از خیابان‌های روستای سُتلو به نام این شهید والامقام نامگذاری شد.

در حاشیه این مراسم نیز از خانواده شهید مهندس نوح مهدوی قدردانی شد.