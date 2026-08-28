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مردم شهرستان خوی درصد و هشتادمین تجمع مردمی ، در فضایی معنوی و حماسی یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و بر تداوم راه آنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم شهرستان خوی امشب نیز با حضور در اجتماع شبانه، در فضایی معنوی و حماسی یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و بر تداوم راه آنان تأکید کردند.
اجتماع شبانه مردم شهرستان خوی امشب با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
شرکتکنندگان با سردادن شعارهای حماسی، یاد شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و با تأکید بر آموزههای عاشورا، بر حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.
حاضران همچنین با تجدید پیمان با مقام معظم رهبری، بر ادامه مسیر شهدا و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
تداوم این اجتماعات در نقاط مختلف خوی، جلوهای از حضور خودجوش مردم و همدلی آنان در گرامیداشت شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی است.