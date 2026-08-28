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رییس پلیس فتا خوزستان نسبت به شگرد جدید کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند دریافت وام مهربانی به شهروندان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حجتاله بهمنی اظهار کرد: در روزهای اخیر شیادان سایبری با وعده شراکت و انتقال امتیاز وام بانکی، شهروندان را فریب داده و پس از فعالسازی همراهبانک و دریافت «وام مهربانی» بانک ملی به نام شاکیان، بدون اطلاع آنها مبالغ قابلتوجهی از حسابشان برداشت کردهاند.
وی افزود: واگذاری کارت بانکی، رمز عبور همراهبانک و حتی کدهای پیامکشده به دیگران، علاوه بر خطر از دست رفتن موجودی حساب، میتواند صاحب حساب را در مظان اتهام قرار داده و تبعات حقوقی و کیفری جدی به همراه داشته باشد.
رییس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: هیچ فردی نباید تحت تاثیر وعدههای فریبنده دریافت وام فوری، اطلاعات محرمانه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهد.