محفل هنری «روایت رحمت» در دومین شب برگزاری با حضور هنرمندان عرصه‌های مختلف هنری و اجرای محمد اصفهانی، خواننده شناخته شده پاپ با همخوانی ایستاده مردم با قطعه «ای ایران» و تقدیم قطعه‌ای به کودکان میناب و شهدای وطن پرشورتر از شب قبل به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما دومین شب رویداد هنری «روایت رحمت» با اجرای سیدعباس سجادی به عنوان مجری برنامه و هنرنمایی گروه‌های موسیقی، نمایش، تجسمی با همراهی پرشور علاقه‌مندان هنر در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

این برنامه همچون شب نخست با دف‌نوازی گروه «دفافان» به سرپرستی مرتضی میر آغاز شد. گروه دوازده نفره‌ای که تلاش می‌کند با اجرای مقام‌هایی برگرفته از آیین‌ها و مجالس ذکر، حال‌وهوای متناسبی با ایام ولادت خاتم‌الانبیا ایجاد کند و با اجرای مقام‌هایی، چون «حی‌الله» و «سقزی» و قطعه «هل گرتن» همراهی مخاطبان و عابران را برانگیزد.

پس از آن، مجلس نقل «به نام محمد، به رسم وحدت» با اجرای مهرانه به‌نهاد و محمد سجادی سهیلی از رشت روی صحنه رفت؛ اجرایی که وحدت را دستمایه روایت خود قرار داده بود.

نمایش «رستاخیز» به نویسندگی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی، بخش بعدی برنامه بود. اجرایی برگرفته از آیات قرآنی که همراه با دف‌نوازی و همخوانی بازیگران تصویری از عصر جاهلیت و زنده به گور کردن دختران را به نمایش می‌گذاشت تا زمانی که با بعثت پیامبر این رسم جاهلی به تکریم جایگاه زن در جامعه اسلامی تبدیل شد. آراد علیپور، بازیگر پنج ساله این اثر پس از پایان نمایش به دعوت مجری روی صحنه رفت و با تک‌خوانی یک قطعه و دف‌نوازی، تشویق حاضران را برانگیخت.

در ادامه، گروه موسیقی «آوای دل ایرانشهر» به سرپرستی داود بامری، قطعاتی از موسیقی محلی سیستان و بلوچستان را در ستایش پیامبر اسلام (ص) اجرا کردند.

داود بامری با اشاره به اینکه موسیقی را از سال‌های کودکی و از پدرش آموخته است، از فراهم شدن فرصت معرفی موسیقی محلی سیستان و بلوچستان به مخاطبان بیشتر، همزمان با میلاد پیامبر رحمت (ص) و هفته وحدت ابراز خوشنودی کرد.

آیین نمایشی «سلام وحدت» با حضور گروه نمایشی «اهورا» از زاهدان و به نویسندگی و کارگردانی سعید بادینی دیگر برنامه دومین شب از محفل هنری «روایت رحمت» بود. اثری از دل آیین‌ها که در قالب حرکات نمایشی اختلاف میان شیعه و سنی بر سر آب و کشت محصولات را روایت می‌کرد؛ اختلافی که به برکت نام پیامبر اسلام (ص) و قرآن کریم، مسیر دیگری پیدا کرد و شمشیر‌های آخته، در قالب رقص شمشیر به ابزاری برای شادی و رسیدن به وحدت بدل شد.

محسن میرزاعلی، نقال شناخته شده نیز در بخش نقالی، با نعت‌خوانی در ستایش پیامبر اسلام (ص) روی صحنه آمد. اجرای پرشور او با اشتیاق و همراهی مخاطبان دنبال شد و حاضران در بخش‌هایی از این نعت‌خوانی با او هم‌صدا شدند.

بخش پایانی شب دوم «روایت رحمت» به اجرای محمد اصفهانی اختصاص داشت. او در این برنامه قطعات «آفتاب مهربانی»، «ارمغان تاریکی»، «جانان من»، «بی‌واژه» و قطعه خاطره‌انگیز «دلقک» را اجرا کرد.

دومین شب برگزاری «روایت رحمت» با اجرای قطعه «بین زمین و آسمون مونده دل من» از سوی این هنرمند شناخته شده موسیقی به نام و یاد کودکان میناب و شهدای وطن مزین شد.

مردم در طول اجرای محمد اصفهانی با قطعات مختلف او همراهی و همخوانی کردند. این همراهی در اجرای «بی‌واژه» نیز ادامه داشت و با اجرای «ای ایران» به اوج رسید؛ جایی که مخاطبان به احترام نام ایران از جای خود برخاستند و ایستاده این قطعه را همراه با محمد اصفهانی خواندند.

اصفهانی پس از اجرای «ای ایران»، یاد حسین گل‌گلاب، شاعر و روح‌الله خالقی، آهنگساز این قطعه را گرامی داشت و همچنین با قدردانی از تمامی همراهان خود از ندا جوادی، آهنگساز و ترانه‌سرای برخی از قطعاتی که اجرا کرده بود و در جمع مخاطبان حضور داشت، تشکر کرد.

همزمان با اجرا‌های صحنه‌ای، هنرمندان بخش هنر‌های تجسمی همچون شب قبل در ضلع غربی محوطه تئاتر شهر در حال خلق آثاری هستند که نگاه مخاطبان را به خود جلب می‌کند.

مهدی شفیعی (معاون امور هنری)، اتابک نادری (مدیرکل هنر‌های نمایشی)، آیدین مهدی‌زاده (مدیرکل دفتر هنر‌های تجسمی)، محمد الهیاری فومنی (مدیرعامل بنیاد رودکی)، احمدحسین فتایی (مشاور اجرایی معاونت امور هنری) و... از جمله مدیران حاضر در این برنامه بودند.

محفل هنری «روایت رحمت» به مناسبت گرامیداشت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد (ص) و همزمان با هفته وحدت، با حضور هنرمندان حوزه‌های مختلف تا هفتم شهریور، هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.