برتری نیوزیلند مقابل تیم ملی بسکتبال ایران
مرحله دوم رقابتهای بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ برای ایران، با شکست برابر نیوزیلند آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از امروز (جمعه ۶ شهریور) وارد مرحله دوم شد تا ۱۲ تیم حاضر در این مرحله طی سه پنجره چهارم، پنجم و ششم، برای کسب سهمیه جهانی با یکدیگر رقابت کنند.
در چارچوب این مرحله و از پنجره چهارم، تیم ملی بسکتبال کشورمان امروز از گروه E به مصاف نیوزیلند رفت. در این دیدار که به میزبانی مانیل برگزار شد، ملی پوشان کشورمان بعد از واگذاری نتیجه کوارتر نخست، رقابتی پایاپای را با حریف دنبال کردند که بارها به تساوی کشیده شد و در نهایت هم منجر به تساوی ٨٠ - ٨٠ در پایان وقت قانونی همراه بود.
بدین ترتیب دیدار دو تیم ایران و نیوزیلند به وقت اضافه کشیده شد، در پایان این زمان ملی پوشان ایران ٩٣ به ٩١ نتیجه را برابر حریف واگذار کردند.
نتیجه کامل دیدار تیمهای ملی بسکتبال ایران و نیوزیلند به این شرح است:
ایران ٩١ - نیوزیلند ٩٣
(۱۹ -۲۱)، (۲۰ -۱۷)، (۲۲ -٢٨)، (١٩-١٤)
این شکست در حالی برای تیم ملی بسکتبال ایران ثبت شد که این تیم سال گذشته و در مرحله رده بندی جام آسیا موفق به شکست نیوزیلند شده بود.
تیمهای استرالیا، اردن، فیلیپین و سوریه، دیگر تیمهای حاضر در گروه E مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر هستند.
تیم ملی بسکتبال ایران دومین دیدار خود را در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی یکشنبه برابر فیلیپین برگزار میکند، این دیدار همچون دیدار امروز که امتیاز میزبانی آن از ایران سلب شده بود در مانیل برگزار خواهد شد.
در پایان سه پنجره مرحله دوم انتخابی جام جهانی، سه تیم برتر هر یک از گروههای E و F همراه با بهترین تیم چهارم این دو گروه صاحب سهمیه جهانی میشوند.
جام جهانی ٢٠٢٧ به میزبانی قطر برگزار خواهد شد.