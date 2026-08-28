«شش نقطه» روایت جهانی است که با دل دیده می‌شود و با تمرکز بر داستان‌های واقعی از اراده و امید، روایتگر زندگی کسانی است که در تاریکی نیز مسیر روشنی را می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با هدف نمایش توانمندی‌های انسانی و نگاهی متفاوت به جهان، بر روایت‌های واقعی از اراده، امید و لبخند‌هایی تمرکز دارد که مسیر زندگی را برای افراد با شرایط خاص روشن می‌کنند.

«شش نقطه» این هفته ، به بررسی و روایت هیجان‌انگیز مسابقات «شودان» اختصاص یافته است که با محوریت توانمندی‌های نابینایان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند شنونده این برنامه در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ساعت ۱۳:۳۰ از رادیو تهران باشند.