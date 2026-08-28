کتاب «احکام نوجوان» در دو جلد «احکام پسران» و «احکام دختران» با هدف آموزش احکام دینی به زبانی متناسب با نیاز و اقتضائات سنی نوجوانان منتشر شد.

حجت‌الاسلام علی شعیبی، نویسنده، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به جامعیت احکام اسلامی گفت: اسلام برای حوزه‌های مختلف زندگی از عبادات و معاملات تا روابط اجتماعی، دستور‌های مشخصی دارد که در مجموعه احکام گردآوری شده است.

وی افزود: نوجوانان برای آشنایی با این احکام، به کتابی نیاز دارند که علاوه بر محتوای درست، زبان آن برایشان قابل فهم و متناسب با سنشان باشد.

شعیبی گفت: کتاب «احکام نوجوان» در دو نسخه ویژه دختران و پسران منتشر شده و در هر نسخه، علاوه بر احکام مشترک، موضوعات متناسب با نیاز‌های هر گروه سنی و جنسیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

این نویسنده با تاکید بر اینکه مهمترین تفاوت احکام نوجوان با آثار قبلی‌اش در موضوع کتاب است، اذعان کرد: آثار منتشره شده پیش از این، بیشتر در زمینه‌های اعتقادی و تاریخی بودند، اما «احکام نوجوان» یک اثر فقهی و آموزشی است.

این دو کتاب را نشر معارف منتشر کرده است. کتاب احکام دختران ۷۷ نکته و احکام پسران ۷۴ نکته برای نوجوان مطرح می‌کند.