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سومین جشنواره چملی گول با استقبال پرشور مردم و میهمانانی از استانهای آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، فارس و گلستان در محوطه چمن متحرک تکاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف ایجاد شور و نشاط در جامعه سومین جشنواره چملی گول با استقبال پرشور مردم و میهمانانی از استانهای آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، شیراز و گلستان در محوطه چمن متحرک تکاب برگزار شد.
رضا حیدری معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی گفت: سومین جشنواره چملی گول با استقبال پرشور مردم روبهرو شد.
حیدری گفت: با حمایتهای انجام شده مسؤلان شهرستانی و با اجرای این جشنواره پس از جنگ شور و نشاط اجتماعی دوباره در بین مردم برقرار و با استقبال پرشور آنان مواجه شد.
وی افزود: انسجام ملی، شناساندن جاذبههای طبیعی، تاریخی و ملی و گردشگری از اهداف اجرای این جشنواره بود.
وحدت خیری رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تکاب گفت: هدف از برگزاری جشنواره چملی گول شناساندن ظرفیتهای گردشگری و صنایع دستی شهرستان تکاب است.
وی گفت: با برگزاری این جشنواره و حضور علاقمندان از اقصی نقاط کشور زمینه شناساندن ظرفیتهای گردشگری و صنایع دستی تکاب را فراهم ساخته است.
برگزاری غرفههای صنایع دستی، طبخ و توزیع آش و نان محلی و استفاده از آواهای سنتی و محلی از جمله برنامههای جنبی این جشنواره بود.
شهرستان تکاب با داشتن بیش از ۱۷۲ اثر طبیعی، تاریخی و گردشگری و طبیعت زیبا یکی از قطبهای مهم گردشگری در جنوب آذربایجان غربی است.
چمن متحرک چملی؛ این اثر طبیعی یکی از حیرت انگیزترین آثار ایران و جهان است که نمونه آن به ندرت در جهان یافت میشود و در شهر تکاب قرار دارد. این مکان که از یک منطقه باتلاقی تشکیل شده است در وسط و اطراف آن چمنزارها و نیزارهای بلندی رشد کرده است که در بعضی قسمتها ارتفاعشان به دو متر میرسد.
در وسط برکه چمنی به صورت جزیرهای متحرک با مساحت هشتاد متر مربع بر روی دریاچهای کوچک به چشم میخورد که با وزش باد و جریان هوا یا تکان خاصی به سمتهای مختلف تغییر مسیر داده و حرکت میکند و همین موضوع است که آن را بسیار حیرت انگیز و منحصربهفرد کرده است.
مساحت کلی این برکه عجیب به وسعت یک هکتار است در میان درهای عمیق قرار گرفته که نیزارها، چمن سر سبز درختان بلند و گلهای زیبا اطراف آن جلوهای خاص و طبیعی و زیبا به آن بخشیدهاست.
این اثر طبیعی در ۱۷ کیلومتری شهرستان تکاب آذربایجان غربی و در پایین دست روستای بدرلو قرار دارد