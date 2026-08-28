سومین جشنواره چملی گول با استقبال پرشور مردم و میهمانانی از استان‌های آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، فارس و گلستان در محوطه چمن متحرک تکاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف ایجاد شور و نشاط در جامعه سومین جشنواره چملی گول با استقبال پرشور مردم و میهمانانی از استان‌های آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، شیراز و گلستان در محوطه چمن متحرک تکاب برگزار شد.

رضا حیدری معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی گفت: سومین جشنواره چملی گول با استقبال پرشور مردم رو‌به‌رو شد.

حیدری گفت: با حمایت‌های انجام شده مسؤلان شهرستانی و با اجرای این جشنواره پس از جنگ شور و نشاط اجتماعی دوباره در بین مردم برقرار و با استقبال پرشور آنان مواجه شد.

وی افزود: انسجام ملی، شناساندن جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و ملی و گردشگری از اهداف اجرای این جشنواره بود.

وحدت خیری رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تکاب گفت: هدف از برگزاری جشنواره چملی گول شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی شهرستان تکاب است.

وی گفت: با برگزاری این جشنواره و حضور علاقمندان از اقصی نقاط کشور زمینه شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی تکاب را فراهم ساخته است.

برگزاری غرفه‌های صنایع دستی، طبخ و توزیع آش و نان محلی و استفاده از آوا‌های سنتی و محلی از جمله برنامه‌های جنبی این جشنواره بود.

شهرستان تکاب با داشتن بیش از ۱۷۲ اثر طبیعی، تاریخی و گردشگری و طبیعت زیبا یکی از قطب‌های مهم گردشگری در جنوب آذربایجان غربی است.