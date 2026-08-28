به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در دیدار نهایی این مسابقات، تیم کیهان بستک برابر شهرداری بندر ترکمن میزبان مسابقات، با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید تا عنوان قهرمانی ایران نیز کسب کند.

این رقابت‌ها با حضور ۳۰ تیم از سراسر کشور، در سواحل زیبای بندر ترکمن برگزار شد.

در پایان، تیم کیهان بستک هرمزگان با درخشش خیره‌کننده، جام قهرمانی را بالای سر برد.

در ترکیب تیم کیهان بستک آتوسا هداوند و کمند جلیلیان بعنوان بازیکن و محبوبه رنجبری، مربی باسابقه و بین‌المللی هرمزگانی بعنوان سرمربی نیز حضور داشتند.