آسمان آذربایجان‌غربی از امروز جمعه ۶ شهریور ناپایدار می‌شود و براساس هشدار سطح زرد هواشناسی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید تا اواسط هفته آینده مهمان برخی مناطق استان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی در آخرین گزارش هواشناسی خود از تداوم ناپایداری‌های جوی در استان تا اواسط هفته آینده خبر داد و اعلام کرد: در این مدت، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

در شبانه‌روز گذشته، بیشتر مناطق آذربایجان‌غربی جوی تابستانه و بدون بارش داشتند و وزش باد، به‌ویژه در برخی ساعات و مناطق، پدیده غالب بود. در این مدت تنها از ایستگاه هواشناسی شهرستان شوط ۰.۶ میلی‌متر بارندگی گزارش شد.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و هشدار سطح زرد صادرشده، از بعدازظهر امروز ناپایداری‌های جوی در استان آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

هواشناسی استان اعلام کرد: این ناپایداری‌ها به شکل رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد شدید و در برخی مناطق همزمانی این پدیده‌ها خواهد بود. امروز فعالیت سامانه بارشی بیشتر در نواحی شمالی استان خواهد بود و از روز شنبه بر گستره و شدت بارش‌ها افزوده می‌شود؛ به‌طوری‌که نواحی مرکزی و برخی مناطق جنوبی استان نیز شاهد رگبار باران همراه با رعدوبرق خواهند بود.

از روز یکشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه نیز فعالیت امواج جوی عمدتاًدر نیمه شمالی استان و به‌ویژه در ساعات بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

همچنین از فردا با افزایش گرادیان فشار، سرعت وزش باد در استان افزایش می‌یابد و در ساعات میانی روز، وزش باد نسبتا شدید پیش‌بینی می‌شود. روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه، وزش باد شدید به‌ویژه در مناطق جنوبی استان پدیده غالب خواهد بود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با توجه به وزش باد قابل‌توجه در کشور عراق، احتمال شکل‌گیری و انتقال توده‌های گردوخاک به آذربایجان‌غربی نیز بالا پیش‌بینی شده است.

از نظر دمایی نیز روند کاهشی دما از روز گذشته در بسیاری از مناطق استان آغاز شده و طی روز‌های آینده ادامه خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که از شدت گرمای غیرمعمول و ناهنجاری دمایی کاسته می‌شود.

بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، پلدشت با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس گرم‌ترین و ایستگاه‌های تخت‌سلیمان و تکاب با کمینه دمای ۹.۱ درجه، خنک‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته بودند.