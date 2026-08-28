به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دبیر پویش سراسری برای آینده‌سازان گفت: این پویش یک حرکت ملی برای هم‌افزایی گروه‌های جهادی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند است.

محمد نوری زاده افزود: هدف از اجرای این پویش تجمیع ظرفیت گروه‌های جهادی، مردمی، خیریه‌ها، دستگاه‌های پشتیبان، مجموعه‌های تولیدی و تأمین‌کننده نوشت‌افزار است.

وی گفت: این پویش که از سال‌های گذشته با مشارکت گسترده گروه‌های جهادی و مردمی اجرا شده، در سال ۱۴۰۳، ۳۵۹ هزار بسته نوشت‌افزار و پارسال ۸۱۰ هزار و ۴۵۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع کرده است.

نوری زاده گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، امسال رویکرد اصلی پویش، عبور از اقدامات پراکنده و جزیره‌ای و حرکت به سمت تجمیع ظرفیت‌ها، تقسیم کار، جلوگیری از موازی‌کاری و اجرای اقدامات مشترک و هدفمند است.

دبیر پویش برای آینده‌سازان افزود: در چارچوب جدید پویش، تلاش شده گروه‌های جهادی و مردمی، خیریه‌ها و مجموعه‌های فعال، مناطق و مدارس تحت پوشش خود را برای جلوگیری از اقدامات موازی مشخص کنند.

وی گفت: با این روس مناطق و مدارسی که همچنان نیازمند حمایت هستند نیز شناسایی و برای آنها متولی تعیین می‌شود.

در این پویش به همه ۲۸۳ دانش آموز بازمانده دبستان شجره طیبه میناب لوازم التحریر و کیف به ارزش هر بسته یک میلیون تومان، اهدا شد.

خبرنگار؛ زاهدی دبیر؛ زارعی