مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی امروز با توجه به ناپایداری هوا، ابرناکی در اغلب نقاط استان حاکم بوده و احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط و گاهی تندباد لحظه‌ای در برخی از مناطق استان به‌ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری بیان کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تا روز یکشنبه هفته آینده وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه در اغلب نقاط استان به‌جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی تداوم خواهد داشت و سپس از روز دوشنبه هفته آینده روند کاهش دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از اواخر وقت فردا تا اواسط روز دوشنبه هفته آینده با افزایش رطوبت، پدیده شرجی در سواحل و مناطق جنوب‌شرقی خوزستان مورد انتظار است.

سبزه‌زاری در ادامه به وضعیت وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک اشاره کرد و گفت: طی امروز، فردا و همچنین از روز دوشنبه هفته آینده وزش باد در مناطق شمال‌غربی، غربی، جنوبی و مرکزی استان به‌صورت متوسط و گاهی نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود و احتمال برخاستن گردوخاک موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی درباره نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته استان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته، هویزه با دمای ۴۹.۵ درجه و ایذه با ۲۶.۶ درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند، همچنین در همین مدت، بیشینه دمای اهواز به ۴۷.۸ و کمینه آن به ۳۰.۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.