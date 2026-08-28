به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با چهارمین روز هفته دولت، یک طرح راهسازی در محور روستایی هندوان ـ دلجلو ـ رهال به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ناحیه صنعتی تخصصی خشکبار خوی با هدف توسعه صادرات و ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی آغاز شد.

گرامیداشت هفته دولت، روکش آسفالت محور روستایی هندوان ـ دلجلو ـ رهال به طول ۸.۲ کیلومتر به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ناحیه صنعتی تخصصی خشکبار خوی نیز آغاز شد.

در آیین بهره‌برداری از این محور، عادل نجف‌زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، علی علائی معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی و جمعی از اعضای شورای اداری و تأمین شهرستان حضور داشتند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوی گفت: عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت محور هندوان ـ دلجلو ـ رهال به طول ۸.۲ کیلومتر در کمتر از یک ماه اجرا و تکمیل شده است.

یاسر سیفلو افزود: برای اجرای این طرح ۲۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و این محور علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت تردد، از نظر پدافند غیرعامل نیز می‌تواند نقش ویژه‌ای برای شهرستان خوی داشته باشد.

در ادامه برنامه‌های چهارمین روز هفته دولت، عملیات اجرایی ناحیه صنعتی تخصصی خشکبار خوی نیز با حضور مدیران شهرستانی و هادی برزگری مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی آغاز شد.

این ناحیه صنعتی در مساحت ۴۴ هکتار و با برآورد اولیه یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری احداث می‌شود و پیش‌بینی شده است با بهره‌برداری از آن، زمینه ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی مستقیم فراهم شود.

توسعه زنجیره ارزش خشکبار، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده محصولات، تقویت صادرات و فراهم کردن زمینه حضور تولیدکنندگان در بازار‌های خارجی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.

ایجاد این ناحیه صنعتی با تمرکز بر ظرفیت تولید خشکبار شهرستان، می‌تواند زمینه توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی و افزایش سهم خوی در بازار‌های صادراتی را فراهم کند.