رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
کد ورود به برنامهها را به دیگران واگذار نکنید
رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی با هشدار نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری سایبری از والدین و دانشآموزان گفت: کد ورود به برنامهها را به دیگران واگذار نکنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سرهنگ اکبر محمد جعفری گفت:هفته جاری با مراجعه تعداد کثیری از والدین دانش آموزان به پلیس فتا آذربایجان شرقی عنوان نمودند که در شبکههای اجتماعی از افراد ناشناس پیامی دریافت کردند که حاوی یک کد فعال سازی بوده و فرد پیام دهنده اعلام میکرد که آن کد را باید در اختیار ما بگذارید و در صورتی که این کار را انجام ندهید ثبت نام فرزند شما لغو خواهد شد.
با بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان، افراد کلاهبردار و مجرمان سایبری با سوءاستفاده از نام مدیران و مسئولان آموزشی و جعل حساب کاربری، به اکانت دانش آموزان و والدین آنها پیام داده و کدهای فعال سازی را خواستار میشوند در حالی که هیچ مدیر یا مسئولی کدفعال سازی درخواست نکرده و این کار توسط مجرمان سایبری صورت میگیرد.
توصیه میشود کاربران فضای مجازی از ارائه کدهای فعال سازی یا کد تایید به دیگران برای ورود به برنامه شاد و سایر اپلیکیشنها به جد خوددرای نموده و تحت هیچ شرایطی آن کد را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و حتما در شبکههای اجتماعی تایید دومرحلهای خود را فعال نمایند.
تاکید میگردد در مواجه با پیامهای درخواست وجه فوری از طرف اکانتهای مختلف و به خصوص افراد نزدیک خود، عجولانه رفتار نکرده و مبلغ خواسته شده را واریز نکنید چرا که ممکن است آن صفحه جعلی بوده و یا مورد دسترسی غیرمجاز قرار گرفته باشد.