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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی از پرداخت تسهیلات ۲۹۷ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به نیازمندان استان در دولت چهاردهم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی گفت: در دو سال گذشته، ۱۴ هزار و ۲۶۰ فقره وام از محل صندوق امداد ولایت به نیازمندان استان پرداخت شده که مجموع اعتبار آن ۲۹۷ میلیارد تومان بوده است.
عرب افزود: این تسهیلات در بخشهای مختلف از جمله رفع نیازهای ضروری، اشتغال، درمان و مسکن پرداخت شده و بخشی از هزینههای ضروری و مشکلات مالی خانوادهها را پوشش داده است.
به گفته وی بخشی از این تسهیلات در حوزه اشتغال به منظور راهاندازی یا توسعه کسبوکار و افزایش درآمد خانوارها پرداخت شده و در بخشهای درمان و مسکن نیز برای تأمین هزینههای ضروری مورد استفاده قرار گرفته است.