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طرحهای تجمیعی بهینهسازی شبکه برق شهرستان تربتجام با رویکرد پایداری انرژی و بهرهگیری از انرژیهای پاک، با حضور مسئولان محلی در روستای خرمآباد بخش نصرآباد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، طرحهای تجمیعی بهینهسازی شبکه برق شهرستان تربتجام شامل مواردی از جمله ساخت نیروگاه خورشیدی، تعویض چراغهای پرمصرف با چراغهای LED، تعویض کنتورهای شبکه و اصلاح و بهینهسازی شبکههای فشار ضعیف و متوسط است. همچنین مقاومسازی فیدرها، توسعه شبکه فشار ضعیف و اجرای روشنایی معابر از دیگر محورهای این طرحهاست که با هدف ارتقای پایداری شبکه، بهبود کیفیت خدمات و تأمین برق مطمئن برای مشترکان اجرا شدهاند.
فرماندار شهرستان تربتجام، در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای برق گفت: تأمین و تقویت زیرساختهای اساسی، یکی از الزامات توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم است.
محسن مهآبادی افزود: اجرای این طرحها در نقاط مختلف شهرستان، گامی مؤثر در مسیر خدمترسانی و رفع نیازهای زیرساختی مردم به شمار میرود.