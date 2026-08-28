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مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره بینالمللی کتب و پایاننامههای برتر اعجاز و مطالعات میانرشتهای قرآن کریم تا ۳۰ آبانماه تعیین شده است و آیین پایانی و تجلیل از برگزیدگان، ۵ اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژوهشکده مطالعات میانرشتهای قرآن دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز اسلامی لندن، نخستین دوره جشنواره بینالمللی کتب و پایاننامههای برتر اعجاز و مطالعات میانرشتهای قرآن کریم را با هدف شناسایی و تقدیر از پژوهشهای نوین قرآنی برگزار میکند و از پژوهشگران و دانشگاهیان برای ارسال آثار تا پایان آبانماه ۱۴۰۵ دعوت به عمل آورده است.
این رویداد بینالمللی با هدف گسترش پژوهشهای روشمند و نوین در حوزه مطالعات قرآنی طراحی شده و محورهای متنوعی را پوشش میدهد. از جمله مهمترین محورهای موضوعی جشنواره میتوان به پیوند قرآن با علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی، مطالعات تطبیقی و عهدینی، و مواجهه قرآن با چالشهای جهان معاصر اشاره کرد. علاوه بر این، موضوعات پیشرو نظیر کاربرد هوش مصنوعی و علوم شناختی در فهم متون مقدس، سیستمهای قرآن، و کاربست ابزارها و روشهای مدرن در پژوهشهای قرآنی از دیگر اولویتهای علمی این فراخوان به شمار میروند.
در کنار محورهای عمومی، این جشنواره بخشی ویژه را با عنوان «روششناسی مطالعات اعجاز قرآن» (جایزه شهید محمدمهدی طهرانچی) تدارک دیده است تا ضمن آسیبشناسی و ارتقای متدولوژی پژوهشهای حوزه اعجاز، بستری برای تجلیل از پژوهشهای الگو و روشمند در این عرصه فراهم آورد.
تمامی پژوهشگران، استادان، دانشجویان و مؤلفان میتوانند آثار خود را در قالب کتاب و پایاننامه به یکی از زبانهای فارسی، انگلیسی یا عربی که در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ منتشر یا دفاع شده باشند، به دبیرخانه ارسال کنند. مهلت نهایی ارسال آثار ۳۰ آبانماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و آیین پایانی و تجلیل از برگزیدگان، ۵ اسفندماه سال جاری به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای ثبتنام و ارسال آثار علمی خود میتوانند مستندات را به نشانی الکترونیکی quran@sbu.ac.ir ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری آخرین اخبار رویداد، به کانال رسمی جشنواره در پیامرسان بله به نشانی ble.ir/ejazquran مراجعه کنند.