استاندار آذربایجان‌غربی طرح چهاربانده محور میاندوآب - شاهین‌دژ و طرح ساماندهی سه‌راهی باروق پس از تکمیل ۱۰۰ درصدی و در شرایط ایمن افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی، از قطعه ۲ طرح چهاربانده محور میاندوآب - شاهین‌دژ و طرح ساماندهی سه‌راهی باروق بازدید و در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان بازدید از روند اجرای این طرح، تأکید کرد تا زمانی که حتی یک درصد از عملیات باقی مانده باشد،طرح افتتاح نخواهد شد و باید عملیات تکمیلی با دقت به پایان برسد.

رضا رحمانی در همین راستا دستور داد نیوجرسی‌ها و خط‌کشی مسیر حداکثر تا هفته آینده تکمیل شود تا طرح در شرایط ایمن و با آمادگی کامل افتتاح و زیر بار ترافیک قرار گیرد.

این طرح با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی و اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان، در مسیری به طول سه کیلومتر به‌صورت چهارخطه اجرا شده و سه کیلومتر نیوجرسی نیز در طول مسیر آن نصب شده است.