ایجاد ۳ هزار و ۵۰۰ شغل به همت بنیاد برکت در لرستان
مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در لرستان گفت: بنیاد برکت در یک سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در استان فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،شهریار پورامرایی با اشاره به فعالیتهای این بنیاد در استان اظهار کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بهعنوان یک نهاد حمایتی، از سال ۱۳۹۷ فعالیتهای اشتغالزایی خود را در لرستان بهویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار آغاز کرده است.
وی افزود: از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، بنیاد برکت در لرستان زمینه ایجاد ۳۵۰۰ فرصت شغلی را فراهم کرده و برای حمایت از این طرحها بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان منابع از محل اعتبارات استانداری، تفاهمنامههای دوجانبه، همکاری با بانکها و منابع داخلی بنیاد اختصاصیافته است.
مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در لرستان ادامه داد: این منابع در قالب تسهیلات قرضالحسنه به متقاضیان پرداخت شده که شامل تسهیلات خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، طرحهای کارگاهی تا سقف یک میلیارد تومان و حمایت از بنگاههای اقتصادی تا سقف پنج میلیارد تومان است.
پورامرایی با بیان اینکه اولویت بنیاد برکت حل مسائل و مشکلات واقعی مناطق هدف است، گفت: در اجرای طرحهای اشتغالزایی ابتدا مسائل و ظرفیتهای هر منطقه بررسی میشود و سپس حمایتها بر اساس نیازهای موجود اختصاص پیدا میکند.
وی عنوان کرد: بهعنوان نمونه سال گذشته باتوجهبه چالشهای ناشی از قطعی برق، بیش از ۲۵۰ طرح در حوزه دوگانهسوز کردن نانواییها مورد حمایت قرار گرفت.
پورامرایی خاطرنشان کرد: تنوع طرحهای مورد حمایت بنیاد بسیار گسترده است و در حوزههای مختلف از جمله آبرسانی، کارگاههای تولیدی و خدماتی فعالیت داریم، اما رویکرد اصلی ما حل مسئله و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و حاشیه شهرهاست.