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۲۲ طرح حوزه آب و خاک با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان گفت: این طرحها شامل اجرای سامانههای نوین آبیاری، مرمت و لایروبی قنوات و احداث کانالهای انتقال و توزیع آب کشاورزی است.
ذاکری با اشاره به افتتاح ۴۷ طرح کشاورزی در استان گفت: بیشترین طرحهای افتتاح شده با ۲۲ مورد در حوزه آب و خاک است.
به گفته وی استان چهارمحال و بختیاری در تجهیز اراضی کشاورزی به سامانههای نوین آبیاری جزو استانهای برتر و پیشگام کشوراست.