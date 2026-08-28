۲۲ طرح حوزه آب و خاک با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح‌ها شامل اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، مرمت و لایروبی قنوات و احداث کانال‌های انتقال و توزیع آب کشاورزی است.

ذاکری با اشاره به افتتاح ۴۷ طرح کشاورزی در استان گفت: بیشترین طرح‌های افتتاح شده با ۲۲ مورد در حوزه آب و خاک است.

به گفته وی استان چهارمحال و بختیاری در تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری جزو استان‌های برتر و پیشگام کشوراست.