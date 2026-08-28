به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ افتتاح مرکز کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر مکانی که قرار است فاصله میان صنعت سنتی نشر و چاپ را با فناوری‌های نوین کاهش دهد.به گفته مدیر خانه کتاب و ادبیات؛ ۱۱ شرکت دانش بنیان در این مرکز حضور دارند وقرار است هم شرکت‌های بیشتر و هم ایده‌های بهتر را جذب کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به تاثیر فناوری‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی در عرصه نشر و ادبیات اشاره کرد و گفت یکی از مخاطراتی که فناوری‌های نو به طور خاص هوش مصنوعی در حوزه نشر می‌توانند ایجاد کنند تاثیر بر خلاقیت‌های ادبی است.

«مرکز کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر خانه کتاب و ادبیات ایران» با هدف حمایت از ظرفیت‌های نوآورانه و کارآفرینانه در حوزه چاپ و نشر، کاهش فاصله میان صنعت سنتی نشر و چاپ با فناوری‌های نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها ‌و اقتصاد خلاق و زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و توسعه راهکارهای فناورانه در زنجیره تولید، توزیع و فروش کتاب ایجاد شده است و تلاش می‌کند با حمایت از ایده‌های نوآورانه، زمینه تحول فناورانه و تجاری‌سازی در صنعت نشر کشور را فراهم کند.

همچنین در این مراسم، نمایشگاه دائمی کتاب‌های برگزیده جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد تا آثار منتخب و شاخص حوزه کتاب و نشر در معرض دید علاقه‌مندان و فعالان فرهنگی قرار گیرد.



با این خبر می‌ریم سراغ بسته کتاب در هفته‌ای که گذشت



همزمان با هفته دولت بیست و هفت طرح کتابخانه‌ای در هفده استان به ویژه در شهر‌ها و روستا‌های فاقد کتابخانه به بهره برداری رسید با بهره برداری از این طرح‌ها تعداد نقاط خدمت نهاد کتابخانه‌ها به بیش از چهار هزار و چهارصد نقطه رسید.این پروژه‌ها در استان‌های البرز، ایلام، آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، همدان، یزد، هرمزگان و کرمان اجرا شده و در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.



کتاب «از دفتر شعر امین» شامل منتخبی از اشعار امام شهید همراه با آثار ترسیمی و خوشنویسی و مقدمه‌ی دکتر غلامعلی حدادعادل منتشر شد.این آثار، نتیجه‌ی کارگاه یک‌روزه‌ای به میزبانی و هدایت استاد مسعود نجابتی، مدیر هنری انتشارات انقلاب اسلامی است که در روزهای وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب برگزار شده بود. آقایان حمید قربانپور، حسین چمن‌خواه، مجتبی مجلسی، محمد روح‌الامین، حامد مغروری، محمدرضا چیت‌ساز، فرهود مقدم، مجید کشاورزی، محمود بازدار، مهران پندار، علیرضا حصارکی، سعید کریمی، حسین‌رضا ونکی و خانم هاجر سلیمی نمین هنرمندانی هستند که آثارشان در این کتاب منتشر شده است.

«رهبر شهید» به عنوان بخش ویژه چهارمین سوگواره عاشورایی داستانک انتخاب شد.این سوگواره از نخستین دوره با هدف بازخوانی واقعه عظیم عاشورا در قالب داستان و ناداستان شکل گرفته است. مهلت ارسال آثار هم تا هشت شهریور تمدید شد

مجموعه دوازده جلدی «تجربه‌های جهانی بازسازی پساجنگ» منتشر شد.این اثر میخواهد بگوید، ضرورت بازسازی حوزه فرهنگی اجتماعی حتی مقدم بر سایر حوزه هاست. این کتاب با هدف انتقال تجربه‌های کشور‌های مختلف در زمینه بازسازی جوامع پسا جنگ با مشارکت بیست و پنج مترجم به چاپ رسیده است.

اما نشر کودک و نوجوان در هفته‌ای که گذشت

هر خانه باغ یک کتابخانه ایده‌ای که بچه‌های روستای بیساران کردستان را دور خود جمع کرده تا کتاب بخوانند. خانه باغ‌های این منطقه سال هاست که فرصتی شده برای نزدیک‌تر شدن به کتاب.

«دل کوچک مترسک» تازه‌ترین کتاب از سروده‌های کبری بابایی است که نگاه تازه‌ای به مترسک دارد این اثر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است



روایت زندگی شهید فخری زاده در کتاب «پدر هسته‌ای». این اثر نوشته زهرا عبدی سی و چهارمین عنوان از مجموعه ـ«قهرمان من» است که انتشارات کتابک منتشر کرده است.