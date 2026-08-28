به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح خط تولید باطری سولار با فناوری ژل در یکی از شرکت های تولید کننده باطری با اشاره به نقش توسعه صنایع مرتبط با انرژی در کاهش ناترازی انرژی اظهار کرد:تولید این محصول می‌تواند در تکمیل زنجیره تولید و کاهش ناترازی انرژی در استان و کشور نقش آفرین باشد و مکمل طرح‌های توسعه‌ای آذربایجان شرقی باشد.

سرمست ارتباط صنعت و دانشگاه را از نقاط قوت این شرکت دانست و گفت: این مجموعه با برقراری ارتباط با دانشگاه به عنوان یک سازمان یادگیرنده، درک صحیحی از فرآیند و برآیند تحولات آینده دارد.

وی افزود: پیوند میان صنعت و دانشگاه از رویکرد‌های مورد حمایت مدیریت استان است و استفاده از دانش آموختگان دانشگاهی در واحد‌های تولیدی نیز می‌تواند زمینه حرکت صنایع به سمت دانش بنیان شدن را فراهم کند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت توجه به الزامات زیست محیطی در مسیر توسعه صنعتی تاکید کرد و گفت: رعایت الزامات زیست محیطی یکی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار است و باید در فرآیند توسعه واحد‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

خط تولید جدید شرکت تولید کننده باطری با سرمایه گذاری ۷۲ میلیارد تومان در شهرک صنعتی آیت الله هاشمی رفسنجانی راه اندازی شده و برای ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد می‌کند.

این شرکت با راه اندازی خط تولید باطری سولار با استفاده از فناوری ژل مبتنی بر نانو سیلیکا به عنوان دومین تولید کننده این نوع باطری خودرو در کشور فعالیت خواهد کرد.