به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس تعزیرات حکومتی قائنات گفت: پرونده خرید و حمل هزار و ۳۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۶۸۹ میلیون ریال در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

عباس خزائی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، ۶۸۹ میلیون ریال معادل ارزش سوخت، به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

خزائی گفت: مأموران نیروی انتظامی قائنات هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو سواری، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.