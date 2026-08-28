به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه تاکنون ثبت سفارش کتب درسی بیش از ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز معادل ۸۱ درصد دانش‌آموزان با موفقیت انجام شده است، گفت: امسال به دلیل کافی نبودن تولید کاغذ داخلی متناسب با نیاز، تقریباً نیمی از کاغذ مورد نیاز چاپ کتاب‌های درسی از داخل و نیمی از خارج تأمین شده است.

علی لطیفی گفت: در حال حاضر ۸۱ درصد دانش‌آموزان، معادل بیش از ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، ثبت سفارش کتاب درسی موفقیت‌آمیز انجام داده‌اند؛ یعنی هم ثبت‌نامشان به‌درستی انجام شده، هم هزینه کتاب و هم مدرسه‌شان مشخص شده است.

وی درباره وضعیت چاپ کتاب‌های درسی و میزان استفاده از کاغذ داخلی و خارجی افزود: امسال به دلیل اینکه شرکت‌های داخلی تولید کاغذ، میزان تولیدشان متناسب با نیاز ما نبود، بخشی از نیازمان را مجبور بودیم از کاغذ خارجی وارد کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داد: اینکه دقیقاً چه میزان کاغذ داخلی و خارجی مصرف شده، باید دوره چاپ‌سپاری ما به پایان برسد که حدود یک ماه دیگر خواهد بود؛ اما تا الان تقریباً می‌توان گفت وضعیت متوازن داشته‌ایم و تقریباً نیمی از کتاب‌ها با کاغذ داخلی و نیمی با کاغذ خارجی تولید شده‌اند.

لطیفی افزود: همین الان هم در حال دریافت کاغذ هستیم و امکان دارد در دو سه هفته آینده میزان کاغذی که از شرکت‌های داخلی تأمین می‌کنیم بیشتر شود و این درصد تغییر کند، اما به صورت کلی تقریباً نیم‌به‌نیم است؛ یعنی نیمی از کاغذمان داخلی و نیمی خارجی است.

وی درباره اعتبارات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز گفت: اعتباری که امسال برای ما در بودجه سازمان برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده، حدود ۹ همت، معادل ۹ هزار میلیارد تومان است که با توجه به افزایش شدید قیمت کاغذ، تعیین شده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داد: از این اعتبار پیش‌بینی‌شده، تا الان بیش از یک‌سوم آن را دریافت کرده‌ایم و الحمدلله با وجود همین محدودیت‌ها، سازمان برنامه و بودجه تاکنون همکاری خوبی با ما داشته است. امیدواریم بتوانیم در این دو سه ماه آینده مابقی اعتبار را نیز دریافت کنیم.

لطیفی در ادامه درباره مهم‌ترین برنامه‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: غیر از زیست‌بوم برنامه جدید درسی، تغییرات اساسی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و همچنین کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش بوده که برای ما خیلی مهم است محتوای آموزشی این رشته‌ها متناسب با تحولات بازار کار و تحولات فناوری به‌روز شود.

وی افزود: سال گذشته تغییرات کتاب‌های پایه دهم این رشته‌ها را داشتیم و امسال تغییرات پایه یازدهم در حال انجام است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهار کرد: بعد از تغییر زیست‌بوم برنامه درسی، مهم‌ترین اقدامی که در سازمان در حال انجام است، همین تغییرات و به‌روزرسانی محتوای آموزشی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش است.