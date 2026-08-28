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در دیدار نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با رؤسای هیئتهای ورزشی شهرستان خوی، مهمترین نیازها و مطالبات حوزه ورزش بررسی و بر تقویت زیرساختها، حمایت از ورزشکاران و توسعه ورزش قهرمانی و همگانی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در دیدار نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با رؤسای هیئتهای ورزشی این شهرستان، مهمترین نیازها و مطالبات حوزه ورزش بررسی و بر تقویت زیرساختها، حمایت از ورزشکاران و توسعه ورزش قهرمانی و همگانی تاکید شد.
عادل نجفزاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رؤسای هیئتهای ورزشی شهرستان خوی، ظرفیتها، مشکلات و نیازهای رشتههای مختلف ورزشی را بررسی کرد.
در این دیدار، رؤسای هیئتهای ورزشی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت رشتههای تحت پوشش، مهمترین مطالبات خود را در زمینه تامین تجهیزات، توسعه و تکمیل فضاهای ورزشی، حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن زمینه حضور و میزبانی مسابقات مطرح کردند.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت توجه جدی به ورزش شهرستان گفت: توسعه زیرساختهای ورزشی، حمایت از استعدادهای بومی و فراهم کردن زمینه فعالیت جوانان در رشتههای مختلف باید با جدیت دنبال شود.
نجفزاده همچنین بر پیگیری طرحهای ورزشی نیمهتمام و توسعه امکانات ورزشی در مناطق روستایی تاکید کرد و افزود: ظرفیتهای ورزشی خوی در رشتههای مختلف میتواند زمینهساز حضور بیشتر ورزشکاران شهرستان در رقابتهای ملی و بینالمللی باشد.
در ادامه، امیر طباطبایی رئیس اداره ورزش و جوانان خوی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت ورزش شهرستان، به برخی نیازهای اساسی هیئتهای ورزشی و کمبودهای موجود در حوزه امکانات و تجهیزات اشاره کرد.
وی بر ضرورت تامین اعتبار برای توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، حمایت از هیئتهای ورزشی و ورزشکاران و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت رشتههای مختلف تاکید کرد و خواستار تداوم حمایت و پیگیری مسئولان برای رفع مشکلات ورزش شهرستان شد.
در پایان این نشست، بر پیگیری مطالبات هیئتهای ورزشی، توسعه زیرساختها و برنامهریزی برای ارتقای جایگاه ورزش خوی در سطح استان و کشور تاکید شد.