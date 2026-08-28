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در مراسم جشن «پیامبر مهربانی، محور همدلی» در آلمان بر جایگاه آموزههای پیامبر اسلام (ص) در گسترش رحمت، همدلی و همزیستی در جهان پرچالش امروز تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) و در ایام گرامیداشت هفته وحدت، مراسم جشنی با عنوان «پیامبر مهربانی، محور همدلی» با حضور جمعی از هموطنان و علاقهمندان در سالن همایشهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برگزار شد.
در این مراسم، ابعاد مختلف سیره و شخصیت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) مورد توجه قرار گرفت و با محوریت آیه شریفه «وَما أَرْسَلْناکَ إِلّا رَحْمَهً لِلْعالَمین»، بر جایگاه آموزههای پیامبر اسلام (ص) در گسترش رحمت، همدلی و همزیستی در جهان پرچالش امروز تأکید شد.
بخش دیگری از این برنامه به معرفی جلوههایی از توجه و ارادت اندیشمندان و ادیبان غربی به شخصیت پیامبر اکرم (ص) اختصاص داشت. در همین راستا، بخشهایی از شعر مشهور «نغمه محمد» اثر یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر و ادیب نامدار آلمانی، قرائت شد؛ اثری که بازتابدهنده نگاه و توجه ویژه گوته به شخصیت پیامبر اسلام (ص) است.