به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز؛ یک قاضی فدرال آمریکا روز پنجشنبه مانع اجرای تصمیم پنتاگون برای قرار دادن شرکت هوش مصنوعی Anthropic در فهرست شرکت‌های پرخطر شد؛ اقدامی که تازه‌ترین تحول در مناقشه جدی میان سازنده مدل هوش مصنوعی Claude و ارتش آمریکا بر سر نحوه استفاده از هوش مصنوعی در میدان نبرد به شمار می‌رود.

ریتا لین، قاضی دادگاه فدرال آمریکا، در حکمی ۵۹ صفحه‌ای اعلام کرد تصمیم پنتاگون برای معرفی Anthropic به‌عنوان «ریسک امنیت ملی در زنجیره تأمین» غیرقانونی و بی‌اساس بوده است. این عنوان به دولت آمریکا اجازه می‌دهد شرکت‌هایی را که تصور می‌کند ممکن است سامانه‌های نظامی را در معرض نفوذ یا خرابکاری دشمنان قرار دهند، به‌عنوان یک تهدید بالقوه شناسایی کند. لین در حکم خود تأکید کرد: «استناد توخالی به امنیت ملی، چک سفیدامضایی برای مجازات و تلافی‌جویی علیه منتقدان دولت نیست.»

این پرونده از اختلاف میان Anthropic و ارتش آمریکا بر سر نحوه استفاده از Claude آغاز شد. Anthropic حاضر نشد اجازه دهد ارتش از مدل‌های هوش مصنوعی این شرکت برای نظارت در داخل آمریکا یا استفاده در سلاح‌های خودمختار بهره بگیرد. این شرکت معتقد است مدل‌های هوش مصنوعی هنوز آن‌قدر قابل اعتماد نیستند که بتوان با خیال راحت از آنها در سلاح‌های خودمختار استفاده کرد. Anthropic همچنین با استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت داخلی مخالف است و آن را نقض حقوق افراد می‌داند.

پنتاگون، اما موضع متفاوتی دارد و معتقد است شرکت‌های خصوصی نباید بتوانند نحوه انجام عملیات نظامی آمریکا را محدود کنند. پس از آنکه Anthropic حاضر نشد محدودیت‌های خود را کنار بگذارد، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، این شرکت را به‌عنوان «ریسک امنیت ملی در زنجیره تأمین» معرفی کرد. این اقدام بی‌سابقه باعث شد Anthropic از دسترسی به برخی قرارداد‌های نظامی آمریکا محروم شود. مدیران شرکت نیز هشدار دادند که این تصمیم می‌تواند به دلیل از دست رفتن قرارداد‌ها و آسیب به اعتبار Anthropic، میلیارد‌ها دلار به شرکت خسارت وارد کند.

Anthropic در شکایت خود در دادگاه فدرال کالیفرنیا استدلال کرد که هگست در این تصمیم از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. این شرکت همچنین مدعی شد دولت آمریکا در واکنش به مواضع Anthropic درباره ایمنی هوش مصنوعی، آن را مجازات کرده و به این ترتیب حق آزادی بیان شرکت تحت متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است. Anthropic همچنین گفت پیش از قرار گرفتن در این جایگاه، فرصت مناسبی برای اعتراض و دفاع از خود نداشته و این مسئله حق برخورداری از روند قانونی عادلانه را که در متمم پنجم قانون اساسی آمریکا تضمین شده، نقض کرده است.

در شکایت Anthropic همچنین آمده بود که تصمیم پنتاگون با شواهد و واقعیت‌های موجود سازگار نیست و حتی با ارزیابی‌های مثبت قبلی ارتش آمریکا درباره Claude در تضاد است. قاضی لین در نهایت این استدلال‌ها را پذیرفت و تصمیم پنتاگون را «غیرقانونی و بی‌اساس» اعلام کرد.

وزارت دادگستری آمریکا در دفاع از پنتاگون استدلال کرد که تصمیم دولت ارتباطی با دیدگاه‌های Anthropic درباره ایمنی هوش مصنوعی ندارد و دلیل اصلی آن، امتناع این شرکت از پذیرفتن شرایط قراردادی موردنظر ارتش بوده است. دولت همچنین هشدار داد که ادامه محدودیت‌های Anthropic می‌تواند باعث شود پنتاگون در جریان عملیات نظامی با ابهام درباره نحوه استفاده از Claude مواجه شود و حتی خطر از کار افتادن برخی سامانه‌های نظامی را افزایش دهد.

با این حال، قاضی این استدلال را نپذیرفت. حکم لین عملاً به دولت آمریکا یادآوری می‌کند که عنوان «امنیت ملی» به‌خودی‌خود مجوزی برای مجازات شرکت‌ها یا منتقدان دولت نیست و دولت باید برای چنین اقداماتی مبنای قانونی و شواهد کافی داشته باشد.

این پرونده اهمیت گسترده‌تری نیز دارد، زیرا یکی از نخستین آزمون‌های جدی درباره مرز میان اختیار دولت در استفاده از هوش مصنوعی و حق شرکت‌های فناوری برای تعیین محدودیت‌های استفاده از محصولاتشان است. Anthropic می‌گوید برخی کاربرد‌های هوش مصنوعی، به‌ویژه در حوزه سلاح‌های خودمختار و نظارت داخلی، به اندازه‌ای حساس هستند که باید برای آنها محدودیت‌هایی وجود داشته باشد؛ در حالی که پنتاگون معتقد است یک شرکت خصوصی نباید بتواند برای عملیات نظامی آمریکا خط قرمز تعیین کند.

اقدام پنتاگون از جنبه دیگری نیز بی‌سابقه بود. این نخستین بار بود که یک شرکت آمریکایی به‌طور علنی به‌عنوان «ریسک زنجیره تأمین» معرفی می‌شد؛ عنوانی که در اصل برای محافظت از سامانه‌های نظامی آمریکا در برابر نفوذ و خرابکاری خارجی طراحی شده است.

با وجود این پیروزی، پرونده Anthropic هنوز تمام نشده است. این شرکت یک شکایت جداگانه در واشنگتن دی‌سی نیز دارد که به تصمیم دیگری از سوی پنتاگون درباره «ریسک زنجیره تأمین» مربوط می‌شود. نتیجه آن پرونده می‌تواند Anthropic را از قرارداد‌های غیرنظامی دولت آمریکا نیز محروم کند. دولت آمریکا نیز می‌تواند نسبت به حکم اخیر قاضی لین درخواست تجدیدنظر کند.

در مجموع، حکم اخیر یک پیروزی مهم برای Anthropic در نبرد حقوقی با دولت آمریکا محسوب می‌شود، اما سؤال اصلی همچنان پابرجاست: وقتی پای استفاده نظامی از هوش مصنوعی به میان می‌آید، چه کسی باید مرز‌های استفاده از این فناوری را تعیین کند؛ دولت و ارتش یا شرکت سازنده آن؟ اختلاف Anthropic و پنتاگون می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها درباره آینده رابطه میان دولت، ارتش و شرکت‌های هوش مصنوعی تبدیل شود.