در هفته دولت سال جاری، ۶۹طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی در شهرستان بوکان آماده بهره‌برداری است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خشایارصنعتی فرماندار بوکان در مراسم مولودی خوانی که به نفع دانش آموزان نیازمنددر سالن شهید سلیمانی بوکان برگزارشد ضمن گرامیداشت هفته دولت و هفته وقف، گفت: در هفته دولت سال جاری، ۶۹ پروژه عمرانی، خدماتی و زیرساختی در سطح شهرستان آماده بهره‌برداری است که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات عمومی و رفاه شهروندان خواهد داشت.

خشایار صنعتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال افزود: با وجود محدودیت‌ها و کمبود‌های موجود، زمینه اشتغال برای ۱۱۸ نفر در شهرستان فراهم شده است و تلاش برای حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی همچنان با جدیت ادامه دارد.

فرماندار بوکان درادامه اظهار داشت: در راستای ارتقای آمادگی شهرستان برای مدیریت بحران و تقویت پدافند غیرعامل، ۳۵ واحد نانوایی برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری تجهیز و آماده‌سازی شده‌اند.

وی افزود: طی چهار سال گذشته، اقدامات قابل توجه و تحول‌آفرینی در حوزه عمران روستایی، به‌ویژه در زمینه مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی و اجرای طرح‌های عمرانی، انجام شده است که آثار آن در توسعه و آبادانی روستا‌های شهرستان مشهود است.

فرماندار بوکان اضافه کرد: در حوزه بهسازی و توسعه معابر نیز در سال‌های اخیر سالانه بیش از یکصد هزار متر مربع عملیات اجرایی انجام شده و شهرستان بوکان در این زمینه رتبه نخست استان را کسب کرده است.

وی ادامه داد: توسعه پوشش مخابراتی و گازرسانی در مناطق مختلف شهرستان، با همکاری و همیاری مجموعه مدیریتی، دستگاه‌های اجرایی و مردم شریف منطقه محقق شده است.

فرماندار بوکان با اشاره به پروژه‌های عمران شهری افزود: در طول یک سال گذشته، دومین پل شهری بوکان نیز به بهره‌برداری می‌رسد که برای اجرای آن بیش از یکصد میلیارد تومان هزینه شده است. بهره‌برداری از این پل، علاوه بر تسهیل در رفت‌وآمد شهروندان، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و افزایش آمادگی شهرستان در شرایط پدافندی خواهد داشت.

وی افزود: بهره‌برداری از ساختمان اداره حفاظت محیط زیست، آغاز عملیات اجرایی و فعالیت ۳۰ کلاس درس جدید و اجرای طرح روشنایی معابر در سکونتگاه‌های غیررسمی، از دیگر برنامه‌ها و پروژه‌های مهم هفته دولت در شهرستان بوکان به شمار می‌رود.

این مراسم در راستای حمایت از دانش‌آموزان بی‌بضاعت و تسهیل در تجهیز لوازم تحصیلی آنان، در سالن شهید سلیمانی بوکان برگزار گردید.

این برنامه که با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای تهیه وسایل مدرسه برگزار شد، با همکاری گسترده نهاد‌های مختلف از جمله فرمانداری، اداره ورزش و جوانان، اندیشکده جوانان بوکان، اداره آموزش و پرورش و کمیته امداد و همچنین حمایت خیرین شهرستان بوکان به اجرا درآمد.