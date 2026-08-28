رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از اختصاص بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان منابع این صندوق برای تامین زیرساخت‌های ۵۳۱ هزار و ۲۶۱ واحد مسکونی طی چهار سال گذشته خبر داد و گفت: تخصیص منابع در رویکرد جدید، متناسب با پیشرفت طرح‌ها و با تمرکز بر واحد‌های در آستانه تحویل انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: طی چهار سال گذشته بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برای تامین زیرساخت‌های طرح‌های مسکن اختصاص یافته است.

خسرو مختاری افزود: این منابع بر اساس سرانه تعیین‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و شرکت‌های خدمات‌رسان، برای تامین زیرساخت‌های ۵۳۱ هزار و ۲۶۱ واحد مسکونی هزینه شده است.

وی گفت: در چهار سال گذشته به طور میانگین و بدون اعمال تعدیل، حدود ۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی برای تامین زیرساخت‌ها اختصاص یافته است.

مختاری با اشاره به تغییر رویکرد صندوق در تخصیص منابع اظهار داشت: در روش جدید، حمایت مالی از طریق شرکت‌های خدمات‌رسان در حوزه آب، فاضلاب و برق و متناسب با میزان پیشرفت طرح‌ها انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: اولویت این حمایت‌ها با طرح‌هایی است که در آستانه تحویل قرار دارند.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن همچنین از تلاش برای استفاده حداکثری از اطلاعات سامانه «تم» در برنامه‌ریزی و تامین مالی طرح‌های مسکن و زیرساختی خبر داد.

مختاری افزود: صندوق ملی مسکن در رویکرد جدید تلاش می‌کند میزان حمایت‌ها را به جای کد طرح، بر مبنای کد ملی و به ازای هر فرد نیز مشخص کند.

وی گفت: استفاده از صرفه ناشی از مقیاس، حمایت از انبوه‌سازی و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران و سازندگان توانمند، از دیگر برنامه‌های صندوق برای کاهش هزینه‌ها و افزایش قدرت پس‌انداز و انتخاب متقاضیان مسکن است.