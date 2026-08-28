عصر و شب یکشنبه احتمال رگبار باران و وزش باد شدید به ویژه در نواحی غربی و مرکزی دیار آفتاب وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش بینی شرایط جوی استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌ها به دلیل نفوذ یک سامانه کم ارتفاع تراز میانی جو در نواحی شمال غربی کشور تا روز‌های ابتدایی هفته آینده به تناوب امواجی را به منطقه ارسال خواهد کرد که عمدتا موجب افزایش ابرناکی هوا در استان مرکزی خواهد شد.

هرچند با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها طی ساعاتی از عصر و شب یکشنبه احتمال رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی به ویژه در نواحی غربی و مرکزی استان وجود دارد.

از روز دوشنبه این سامانه از کشور خارج شده و از روز سه شنبه تا پایان هفته وضعیت هوای استان عمدتا صاف گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

تا روز یکشنبه به دلیل وجود رطوبت، به ویژه در ساعات شب مقداری افزایش دما به ویژه در دمای کمینه خواهیم داشت و از روز دوشنبه، هوا روند کاهشی به خود خواهد گرفت.