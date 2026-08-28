معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی شهرستان برای مواجهه با شرایط بحرانی، گفت: استمرار خدمات‌رسانی در شرایط سخت همچون جنگ های تحمیلی دوم و سوم نیازمند پیش‌بینی تمهیدات لازم، افزایش آمادگی و هماهنگی میان دستگاه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی دشتی در دومین جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان، با تأکید بر ضرورت رفع موانع و تسریع در اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل، به ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها برای شرایط بحرانی اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی باید با تقویت زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی عملیاتی و برگزاری مانورهای تخصصی، آمادگی خود را برای تداوم ارائه خدمات به شهروندان مصون سازی آنان از تهدیدات ارتقا دهند.

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران همچنین با اشاره به موضوع ناترازی انرژی، بر توسعه استفاده از انرژی خورشیدی و مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف برق تأکید کرد و آن را از جمله اقدامات مؤثر در افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی دانست.

دشتی در ادامه، اجرای آزمون‌های نفوذ و کاهش آسیب‌پذیری‌های سایبری، اجرای طرح‌های عملیاتی پدافند غیرعامل، برگزاری مانورهای تخصصی و دوره‌های آموزشی عمومی و اختصاصی، ایجاد زیرساخت‌های امنیت‌آفرین همانند پناهگاه و تدوین شناسنامه اماکن و جذب اعتبارات در پدافند غیرعامل را از دیگر الزامات این حوزه عنوان کرد.

وی در پایان بر ضرورت تدوین طرح‌های عملیاتی و اجرایی برای مقابله با تهدیدات و حملات نظامی و مدیریت پیامدهای عملیات‌های روانی دشمن تأکید کرد.